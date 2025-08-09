Touristen empört – Urlaub an Nordsee und Ostsee wird zur Mehrkosten-Falle

Urlaub an der Nordsee oder Ostsee? Das dürfte für viele ziemlich verlockend klingen. Die Reise könnte allerdings ziemlich kostspielig werden. Schon beim Einchecken in das Hotel müssen Reisende oftmals extra zahlen.

Der Grund dafür ist die sogenannte Beherbergungssteuer. Viele Städte und Gemeinden verlangen diese Abgabe von Touristen. Der Haken: Diese Mehrkosten sind meist nicht im Buchungspreis aufgelistet.

Hier können im Urlaub Mehrkosten anfallen

Bist du also der Meinung, dein Urlaub wurde schon komplett bezahlt, erwartet dich vor Ort eine böse Überraschung. Es entsteht eine Mehrkostenfalle, über die sich ein User jetzt auf Reddit aufregt, wie „Moin.de“ berichtet.

„Ich hasse es. Extra im Voraus bezahlt, um möglichst wenig Huddel beim Check-in zu haben, dann: Das kostet noch 3,85 Euro Beherbergungssteuer. Erstmal: Was für ein Quatsch soll das sein? Hotels sind doch eh nur für Beherbergung da. Gut, ist der Gesetzgeber schuld, aber packt den Teil doch bitte in den Endpreis mit rein“, schreibt er. Auch anderen Urlaubern dürfte das Ganze nicht gefallen. Doch was ist eigentlich der Grund dafür, dass diese Kosten nicht im Gesamtpreis angezeigt werden?

Das solltest du wissen

Auf Plattformen wie Booking wird meist nur der Preis für das Zimmer im Urlaub angezeigt – die örtliche Steuer wird zusätzlich fällig. Nur in wenigen Ausnahmefällen, etwa bei bestimmten Prepaid-Angeboten, kann das Portal die Gebühr schon im Voraus einziehen. Das ist jedoch selten und wird dann klar in den Buchungsbedingungen angegeben.

Bei Pauschalreisen oder All-inclusive-Angeboten ist die Steuer oft bereits im Gesamtpreis enthalten – Überraschungen bleiben hier in der Regel im Urlaub aus. Bei normalen Hotelbuchungen hingegen müssen viele Reisende beim Check-in zusätzlichen Abgabe tätigen.