Urlauber-Flaute an Ostsee und Nordsee – hat Touristen DAS womöglich abgeschreckt?

An der Nordsee und Ostsee herrscht in diesem Sommer eine Buchungsflaute. Strände bleiben leer und zahlreiche Hotelbetten unbesetzt. Gastgeber melden weniger Gäste als erwartet, wobei das schlechte Wetter eine Mitschuld trägt.

Doch Experten sehen die Ursachen für die schwächere Nachfrage nicht allein im wechselhaften Sommer. Unser Partnerportal „MOIN.de“ hat das Ganze mal genauer unter die Lupe genommen …

Wetter als Einfluss auf Ostsee und Nordsee

Karsten Heinsohn vom „dwif“ erklärt gegenüber „MOIN.de“: „Das Wetter spielt dort eine Rolle, wo es kurzfristige Anpassungsmöglichkeiten gibt, gerade bei einwöchigen Trips oder langen Wochenenden.“ Vor allem bei spontanen Reisen führt Regen zu Absagen, wie etwa Ostern 2025 an der Nordsee beobachtet wurde. Viele wichen kurzfristig an die Ostsee oder ins Ausland aus.

Haupturlaube hingegen planen Menschen langfristiger, sodass Wetter weniger Einfluss hat. Laut Tourismus-Professor Jürgen Schmude bevorzugen Deutsche beim Haupturlaub jedoch vermehrt Ziele im Ausland. „Wir sind ein typisches Outbound-Land“, erklärt er und fügt hinzu: „Der Anteil der Haupturlaubsreisen ins Ausland ist auf etwa 70 Prozent gestiegen.“

Weitere Faktoren für die Schwäche an Ostsee und Nordsee

Gleichzeitig macht die extreme Hitze in südlichen Ländern wie Griechenland oder der Türkei den kühleren Regionen in Nordeuropa attraktiver. Dennoch spielen auch flexible Stornierungsbedingungen eine zentrale Rolle, um die Buchungsentscheidung bei unsicheren Wetterlagen zu erleichtern. Jürgen Schmude sieht jedoch kein stark ausgeprägtes Last-Minute-Buchungsverhalten.

Ein weiterer Grund für die Flaute sind steigende Preise. „Dass eine Preissteigerung da ist, ist völlig normal“, so Heinsohn. Die Konsumzurückhaltung setzt jedoch viele Gastgeber an der Ostsee und Nordsee unter Druck. Schmude betont außerdem, dass auch die allgemeine Vorliebe für Auslandsreisen heimische Urlaubsregionen schwächt. Was die Experten sonst noch zu diesem Thema erzählen, erfährst du im Artikel von „MOIN.de“.