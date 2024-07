Urlaub an der Nordsee: Touristen stornieren Reisen – wie sicher ist Norderney noch?

Der Urlaub an der Nordsee ist und bleibt beliebt bei Touristen. Jedoch geht seit einiger Zeit die Frage herum, ob es auf der Norderney überhaupt noch sicher ist. Die ersten Touristen haben aus Angst bereits die langersehnte Reise storniert. Auch die Anwohner haben erste Sorgen um ihre Sicherheit geäußert.

Der Grund für die Stornierungen ist, dass auf der Norderney ein Wolf gesichtet wurde. Touristen sind deswegen verunsichert und auch die Anwohner der Insel sind in Sorge, da man befürchtet, dass der Wolf auch Menschen angreifen wird.

Urlaub an der Nordsee: Touristen und Anwohner in Sorge

Die Meinungen, wie man mit dem Wolf verfahren soll, gehen weit auseinander, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Wolfsjäger fordern den sofortigen Abschuss des Tieres, was der Naturschutzbund Deutschland jedoch entschieden ablehnt. Der Wolf verhalte sich demnach bis jetzt vollkommen unauffällig und es bestehe keinen Grund einzugreifen.

Frank Ulrichs, der Bürgermeister der Insel, stimmt dieser Auffassung ebenfalls zu und erklärt Touristen, die Urlaub an der Nordsee machen wollen, dass kein Anlass zur Sorge besteht. Jedoch beruhigt dies nicht alle Touristen und es kam bereits zu den ersten Stornierungen.

Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, die Touristen haben wohl befürchtet, dass der Urlaub an der Nordsee wegen des Wolfs gefährlich sein könnte. Ulrichs scheint jedoch nicht besorgt über die Absagen zu sein und gibt an, dass es sich bei den beiden Stornierungen um Einzelfälle handelt.

Bürgermeister: „Die Touristen kommen“

Ob der Tourismus unter der Anwesenheit des Wolfs leiden wird, ist noch abzuwarten. Frank Ulrichs gibt jedoch an, dass abgesehen von diesen Einzelfällen „die Touristen kommen“. Trotz der Sichtung von einem Wolf auf der Insel, bleibt der Urlaub an der Nordsee so beliebt wie immer.

Bis jetzt verhält sich der Wolf auf der Insel komplett unauffällig und der Bürgermeister versichert, dass man sich beim Urlaub an der Nordsee keine Sorgen über dessen Anwesenheit machen soll.