Urlaub an der Nordsee: Beliebte Insel außer Kontrolle – hier wird’s plötzlich wild

Malerische Dünenlandschaften, weiße Sandstrände, frische Luft und viel Ruhe. Das sind Attribute, die viele Menschen mit der ostfriesischen Insel Norderney verbinden.

85 Prozent der Insel gehören zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, was die Insel zu einem wahren Paradies für Naturliebhaber macht. Ruhe und Entspannung also im Urlaub an der Nordsee? Leider nicht immer.

Denn wenn es nach einigen Urlaubern geht, entwickelt sich Norderney zu einem deutschen „Malle 2.0“. Offenbar ist einigen Besuchern in letzter Zeit aufgefallen, dass die sonst so ruhige und friedliche Insel von Partygängern besucht wird, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Was steckt hinter diesen Vorwürfen?

Urlaub an der Nordsee: Zum Feiern auf Norderney?

Unter Nordseeliebhabern gibt es einige Klischees: Wer Luxus sucht, fährt nach Sylt, und wer Ruhe und Strand sucht, für den sind Norderney und die anderen ostfriesischen Inseln die richtige Adresse für einen Nordseeurlaub. Doch ganz so ruhig ist es dort angeblich nicht mehr. „Leider gibt es auch hier Menschen, die mit extrem lauter Musik alles zerstören“, zitiert „MOIN.DE“ eine Norderney-Urlauberin, die mit dieser Aussage eine kleine Diskussion in den sozialen Netzwerken ausgelöst hat.

Denn nicht nur ihr ist aufgefallen, dass es in dem Ferienparadies immer lauter geworden ist. Viele andere Urlauber stimmen ihr zu und machen zum Teil noch extremere Aussagen. So heißt es in einem anderen Kommentar eines treuen Urlaubers, der seit vielen Jahren nach Norderney fährt, es sei „noch nie so laut und schlimm gewesen wie in diesem Jahr“. „Malle lässt grüßen“, schreibt ein anderer und befürchtet, dass Norderney zur Partyinsel verkommt.

Tatsächlich ist es keine Seltenheit, dass Urlauber mit Partyzügen anreisen, Schlager aus den Musikboxen dröhnen und in den bekannten Clubs feiern. Party statt Erholung – aber ist das wirklich so? Wie „MOIN.DE“ einige Inselkenner zitiert, könnte dieses Phänomen auch einfach saisonbedingt sein. Was genau damit gemeint ist und was andere Norderney-Fans zu diesen Vorwürfen sagen, kannst du in diesem Artikel von „MOIN.DE“ nachlesen.