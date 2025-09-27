Nur im Urlaub paradiesisch! Nordsee-Insel entwickelt sich zur „Katastrophe“

Im Urlaub an der Nordsee möchte man vor allem eins: Entspannen und abschalten vom Alltag! Damit das möglich ist, wird auch Personal benötigt, welches sich um die Touristen kümmert, sie bewirtet etc. Aber genau da endet der Spaß.

Es ist ein Thema, welches vielen wohl schon zu den Ohren heraushängen dürfte: Fachkräftemangel in Deutschland. Fakt ist aber: Es gibt ihn – und er könnte auch deinen Urlaub an der Nordsee gefährden, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ weiß.

Urlaub an der Nordsee: Touristen haben kein gutes Gefühl

Besonders hart davon betroffen, sind die Nordseeinseln. Hier werden die Unterkünfte immer teurer. Wie soll man das als Koch, Service-Kraft und Co. bloß bezahlen? Vor allem auf Norderney wird das zum großen Problem. Die Insel zählt zu den teuersten Orten in Deutschland. Hier kann eine Zwei-Zimmer-Wohnung schnell mal mehr als 1.000 Euro kalt kosten – und das ist für die meisten viel zu viel!

Kein Wunder also, dass es schwer wird, neue Arbeitskräfte an Land – oder besser gesagt auf die Insel – zu ziehen. Auf Instagram und Facebook hatte die Staatsbad Norderney GmbH nach Animateuren, Reinigungskräften oder auch Rettungsschwimmern gesucht. Doch Urlauber haben kaum Hoffnung.

„Das ist nämlich das größere Problem auf der Insel“

„Nur, wenn eine Wohnung gestellt wird, sonst reicht das Gehalt wohl nicht aus“, meint eine Person. Eine andere schreibt: „Ich fahre seit 40 Jahren auf die Insel… die Entwicklung, was das angeht, ist eine Katastrophe.“

„Ich bin Friseurin/Kosmetikerin und Wellnesstherapeutin/Spatherapeutin und würde sofort auf die Insel ziehen, wenn mir jemand zeigt, wo ich mit meinem Sohn wohnen kann. Das ist nämlich das größere Problem auf der Insel“, betont eine Frau.

