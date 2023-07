Es muss nicht immer an den Atlantik oder das Mittelmeer gehen. Strand-Urlaub können die Deutschen auch genauso gut zuhause machen – an der Nordsee zum Beispiel. Die Küstenorte und zahlreichen Inseln locken Jahr für Jahr tausende deutsche Touristen an die Nordsee.

Spaß für Jung und Alt, könnte man meinen. Doch wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet, kommt der Urlaub an der Nordsee bei einigen Besuchern keinesfalls gut weg. Kein Wunder, dass das eine hitzige Diskussion zur Folge hat.

Urlaub an der Nordsee: Kritik von Langeoog-Besucher

Ein Tourist hat seinen Urlaub auf der Nordsee-Insel Langeoog verbracht. Entspannen im Strandkorb, an der Küste entlang spazieren und lokale Spezialitäten in diversen Restaurants probieren – all das ist auf der drittgrößten ostfriesischen Insel möglich. Doch das überzeugt den besagten Touristen offenbar nicht.

„Enttäuscht, entsetzt und frustriert“ verlässt er Langeoog wieder. Sein Fazit: Die Insel ist ihm schlichtweg zu langweilig. „22.30 Uhr gingen heute buchstäblich alle Lichter aus, alle Straßen dunkel“, kritisiert er auf Facebook. Er erzählt von „dunklen Lokalen, tote Hose“ – und fällt ein krasses Urteil: „So stelle ich mir ‚meine Insel fürs Leben‘ nicht vor, jedes Altenheim hat länger auf.“

„Nordsee ist kein Ballermann“

Doch natürlich gibt es zahlreiche Nordsee-Fans, die ihre geliebte Insel sofort gegen diese Kritik verteidigen. „Die Nordseeinseln sind halt nicht der Ballermann und das ist auch gut so“, feuern die Langeoog-Liebhaber direkt zurück. Wer Party-Urlaub sucht, solle dann doch lieber nach Mallorca fliegen.

