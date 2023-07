Hier wird gerammelt, bis der Arzt (oder die Flut) kommt! Gerade jetzt in der Ferienzeit, die bald nach und nach in ganz Deutschland ansteht, ist ein Urlaub an der Nordsee für viele Reiseziel Nummer 1. Warum auch nicht, es muss nicht immer das (teure) Ausland sein, wenn das Gute so nah ist. Umso schöner, wenn auf der Nordsee-Insel Norderney auch noch süße Kaninchen in der Wildnis zu sehen sind.

Doch die Langohren sind nicht (nur) zum Schmusen da. Denn längst sind sie so viele geworden, dass man von einer echten Plage sprechen kann. Und sie werden nicht weniger, denn: Sie rammeln, was das Zeug hält! Und werden so zur Gefahr. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.de.

Urlaub an der Nordsee: Ungebetene Gäste machen sich breit – und werden zur Gefahr

Die Scheu vor Menschen haben die Kaninchen längst verloren. Vor allem am Abend versammeln sich viele an den Deichen, fressen dort, buddeln Löcher und Unterschlüpfe in den Sand. Und gefährden dadurch den Deichschutz auf Norderney! Fabian Buß vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLKWN) zu MOIN.de: „Die Tiere graben gern in sandigem Untergrund und erstellen ihre Bauten. Dadurch schädigen sie zum einen die Grasnarbe. Zum anderen sind die Bauten aber auch Angriffspunkt bei Sturmfluten.“

Man müsse dadurch dringend die Schäden an den Deichen verhindern oder zumindest stark verringern. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn irgendwann eine Sturmflut die Deiche umreißen würde. Buß: „Für die Deiche, die als Küstenschutzanlage gewidmet sind, ist eine stabile und geschlossene Grasnarbe mit guter Bewurzelung zwingend erforderlich.“

Deiche wegen Kaninchen irgendwann instabil?

Warum ausgerechnet auf Norderney so viele Kaninchen leben, ist unklar. Experte Buß mutmaßt: „Norderney ist im Vergleich zu anderen Ostfriesischen Inseln relativ groß. Kaninchenkrankheiten treten auf Norderney vermutlich nur lokal auf, sodass einzelne ausreichend große Teilpopulationen überleben können.“ Außerdem sind Kaninchen nun mal für ihr Fortpflanzungspotenzial bekannt.

