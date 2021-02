Urlaub an der Nordsee: Ein Ministerpräsident macht Hoffnung. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Diese Minister-Aussage macht Touristen Hoffnung

Urlaub an der Nordsee erfreute sich auch wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr sehr großer Beliebtheit.

Ob das auch in diesem Jahr wieder so sein wird, ist noch unklar. Derzeit sinken die Corona-Zahlen zwar vielerorts. Wann und ob es zu Lockerungen kommt, welche einen Urlaub an der Nordsee wieder ermöglichen würden, kann man aber noch nicht absehen.

Jetzt hat ein Ministerpräsident eine Aussage getätigt, welche viele Nordsee-Liebhaber freuen dürfte.

Urlaub an der Nordsee: Schon an Ostern möglich?

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, handelt es sich bei dem Ministerpräsidenten um Daniel Günther. Der Ministerpräsident von Schleswig Holstein hat demnach Urlaub an der Nordsee in den Osterferien noch nicht vollends ausgeschlossen. Grund dafür sind die derzeit sinkenden Corona-Zahlen in dem Bundesland.

Das ist die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

Urlaub an der Nordsee in den Osterferien sei die Zielsetzung. Hotels und auch Restaurants seien Teil der nächsten Öffnungsschritte. Für diese werde es dann sehr strickte Hygienevorschriften geben, welche aber auch für Hotels sowie private Vermittler umsetzbar sein sollen.

Urlaub an der Nordsee: Ministerpräsident sorgt für Zuversicht

Urlaub an der Nordsee: Eventuell könnten Touristen schon zu Ostern wieder an die Strände zurückkehren. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Christian Grube

Als Maßnahmen für Urlauber an der Nordsee, die aus Risikogebieten kommen, seien beispielsweise auch Corona-Tests denkbar. Das wären aber sicherlich nicht die einzigen Auflagen, welche erfüllt werden müssten.

Ob es wirklich schon bis zu den Osterferien so weit ist, dass Deutsche wieder Urlaub an der Nordsee machen können, muss noch abgewartet werden. Mit seinen Aussagen dürfte der CDU-Politikern einigen Urlaubern, aber natürlich auch den Unternehmen der Tourismus-Branche in Schleswig-Holstein, Mut gemacht haben.

Wie Daniel Günther mögliche Öffnungsschritte bis zu den Feiertagen einstuft, erfährst du bei „MOIN.DE“.