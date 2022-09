Urlaub an der Nordsee: Frau beobachtet Menschen am Strand – und wird stinksauer

Eine Frau traut im Urlaub an der Nordsee ihren Augen nicht. Bei einem Strandspaziergang kann sie nicht fassen, was sich andere Touristen erlauben.

Für ein Selfie gingen die Menschen auf der Nordsee-Insel Langeoog ein großes Risiko ein, wie sich die Frau später bei Facebook aufregte. Unser Partner-Portal MOIN.DE hat darüber berichtet.

Urlauber bringen Robben mit DIESER Aktion in Gefahr

Das Meer spült manchmal auch einige Meeresbewohner an die Küste. So zeigten sich am Strand laut der Spaziergängerin junge Robben am Strand. Ihren Ausführungen zufolge hätten sich die Touris für ein Selfie mit dem süßen Tier „bis auf drei Meter“ genähert.

Dabei sollen Menschen einen Abstand von 100 bis 300 Metern zu den Heulern in der Regel einhalten. Und das nicht ohne Grund: Werden die jungen Tiere von Menschenhand berührt oder sogar gefüttert, könnte es passieren, dass die Mutter sie abstößt. Das könnte im schlimmsten Fall ihr Todesurteil bedeuten.

Das sind die Ostfriesischen Inseln:

eine Gruppe deutscher Nordseeinseln, liegt aufgereiht vor der niedersächsischen Festlandsküste

Inselgruppe erstreckt sich über rund 90 Kilometer von West nach Ost zwischen den Mündungen von Ems, Jade und Weser

zwischen den Inseln und dem Festland befinden sich Wattbereiche

Inseln: Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge

es gibt noch sechs weitere, unbewohnte Inseln: Lütje Hörn, Brauerplate, Memmert, Kachelotplatte, Minsener Oog und Mellum

die Westfriesischen Inseln gehören übrigens zu den Niederlanden

Urlaub an der Nordsee: Egonummer keine Seltenheit

„Ich könnte mich jetzt aufregen, belasse es aber bei einem traurigen Seufzer über die Dummheit einiger Menschen“, schreibt ein aufgebrachter Mann unter dem Beitrag. Daher appelliert die Verfasserin nochmal an alle Nordsee-Besucher sich an die Abstands-Regeln zu halten.

