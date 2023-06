Urlaub an der Nordsee: Besucher zerstören Insel-Paradies – ohne Rücksicht auf andere

Der Urlaub an der Nordsee wäre nichts ohne seine kilometerlangen Sandstrände. Wer Fernreisen scheut, den zieht es in die Nordsee-Regionen. Besonders beliebt sind bei den Touristen dabei Sylt und Norderney.

Aber auch Langeoog steht mit seinen Stränden an der deutschen Küste in der Gunst der Urlauber. Doch anstatt sich in ihrem Urlaub an der Nordsee auch dementsprechend dankbar zu benehmen, legen sie dagegen ein erschreckendes Verhalten an den Tag. Und das kann laut unserem Partnerportal „MOIN.DE“ auch gravierende Folgen für das gesamte Insel-Paradies haben.

Urlaub an der Nordsee: Strand in Gefahr!

Immer wieder sorgen Sturmfluten an den Küsten dafür, dass von den meterhohen Abbruchkanten an der Nordsee Sand abgetragen wird. Die Folgen der Naturgewalten sollen sogar so immens sein, dass hier immer wieder künstlich der Sand aufgeschüttet werden muss.

Dieser Vorgang sei nicht gerade günstig, wie ein Experte gegenüber „MOIN.DE“ erklärt. Und wie reagieren die Besucher? Anstatt sich einfach nur in Ruhe auf ihr Handtuch oder ihre Liege zu legen oder sich in ihren Strandkorb zu pflanzen und am Strand die Seele baumeln zu lassen, richten sie noch weiter Schaden an.

Weitere Nachrichten:

Mit Schaufeln und Förmchen bauen sie nicht nur kleine Sandburgen, sondern graben regelrechte Löcher und Wälle in den Sand. Damit sorgen sie allerdings für jede Menge Arbeit an der Nordsee.

Besucher unterschätzen Gefahr

Regelmäßig werden die Strände auf Spuren der Zerstörung hin untersucht. Wird ein Urlauber in flagranti erwischt, kriegt er eine ordentliche Standpauke zu hören. Denn was viele nicht beachten: Je weniger Sand an den Abbruchkanten vorliegt, umso gefährlicher wird es, sich in ihrer Nähe zu bewegen.

Welche Gefahren von den Abbruchkanten ausgehen und inwiefern Unfälle an ihnen sogar tödlich enden können, das erfährst du in diesem Artikel von „MOIN.DE„.