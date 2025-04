Urlaub an der Nordsee: Kultur geht flöten! Abriss sorgt für mächtig Ärger

Besonders über die Ostertage zieht es viele Deutsche in den Urlaub an die Nordsee. Ob Sankt Peter-Ording, Cuxhaven oder eine der zahlreichen Inseln wie Norderney oder Sylt – die Nordsee hat so einiges zu bieten und lockt jedes Jahr zahlreiche Touristen an.

Und nicht nur die Ruhe, Strand und Meer gehören zu den Highlights der Nordsee. Die vielen Ferienorte haben außerdem eine bunte Palette an Kultur zu bieten. Doch diese könnte gerade verloren gehen, wie „MOIN.DE“ berichtet. Urlauber sind fassungslos, als sie von diesem Abriss Wind bekommen.

Urlaub an der Nordsee: Abriss sorgt für Ärger

Die derzeitige Stimmung in Büsum ist wehmütig. Schon seit längerer Zeit steht fest, dass das beliebte Hotel „Nordseehalle“ abgerissen werden soll. Anwohner und Urlauber zeigten sich traurig.

„MOIN.DE“ zufolge wurden die Abriss-Pläne nun in die Tat umgesetzt: Seit einigen Tagen sei der Abriss voll im Gange und eine Hotelruine ziere den ehemaligen Standort der „Nordseehalle“. Urlauber sind entsetzt – schließlich geht mit dem Traditionshotel ein Stück Kultur verloren. „Büsum verliert so dermaßen seinen Charme, kein Vergleich mehr, wie es zu meiner Kindheit war, nur noch ein Hotel nach dem anderen, und die Preise sind ganz schön hoch“, kommentierte eine Userin unter einem Facebook-Beitrag, auf dem die Hotel-Ruine zu sehen ist.

Nordsee-Fans haben böse Vorahnung

Dort, wo bis vor kurzem noch die „Nordseehalle“ stand, soll bald schon ein Neubau mit mehreren Wohnungen platziert werden. Urlauber vermuten Böses: „Wohnungen oder doch eher Touristen-Ställe“, empört sich ein Nutzer. Auch hohe Miet- oder Kaufpreise gehören zu den Sorgen der Nordsee-Fans.

Die Nordsee-Fans machen sich Sorgen, dass Büsum mit dem Abriss des Traditionshotels nicht nur ein Stück Kultur, sondern auch zahlreiche Urlauber verlieren wird. Was sie sonst noch zum Abriss der „Nordseehalle“ zu sagen haben, erfährst du in diesem Artikel bei „MOIN.DE“.