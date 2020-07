Urlaub an der Nordsee: Schock für DIESE Touristen – dürfen sie bald nicht mehr nach Norderney?

Norderney. Die ostfriesischen Inseln bereiten sich vor: Mit Beginn der Sommerferien in einigen Bundesländern erwarten die Inseln auch wieder die ersten Touristenströme an der Nordsee. Vor allem mit dem Ferienstart in NRW könnten die Touristen regelrecht an die deutsche Küste gespült werden.

Wegen Corona verzichten viele Reisende zudem lieber auf einen Urlaub im Ausland. Umso größer wird wohl der Andrang an Nordsee und Ostsee. Aus Angst vor neuen Infektionsherden und massenhafter Ausbreitung des Corona-Virus zieht die Insel Norderney jetzt eine krasse Einschränkung für einige Touristen in Betracht. Darüber berichtet unser Partnerportal „MOIN.DE“.

Nordsee-Insel Norderney erwägt Verbot für diese Touristen

Aktuell sind die Einreise-Bestimmungen auf der Nordsee-Insel äußerst liberal: Tagestouristen sind genauso willkommen wie solche, die sich für mehrere Tage auf Norderney einquartieren möchten. Doch mit der Reisefreiheit könnte es bald vorbei sein.

Das sind die Ostfriesischen Inseln:

eine Gruppe deutscher Nordseeinseln vor der niedersächsischen Festlandküste

die Inselgruppe erstreckt sich über rund 90 Kilometer Länge

die flächenmäßig größte Insel ist Borkum

weitere (bewohnte) Inseln: Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge

In der Diskussion um mögliche Corona-Maßnahmen hat Bürgermeister Frank Ulrichs nun mehrere Szenarien ins Spiel gebracht. Eines davon beinhaltet auch den Ausschluss der Tagestouristen, die an stark frequentierten Tagen zu Tausenden auf die Insel strömen. Dabei wird auch ein konkreter Zeitraum genannt, an dem die Verbote gelten sollen.

Welcher das ist, warum der Vorschlag bei anderen Politikern auf Kritik stößt und welche Pläne es für die Maskenpflicht auf der Insel gibt liest bei „MOIN.DE“. Den Link dazu findest du >>>hier. (dav)

