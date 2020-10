Urlaub an der Nordsee: Ein Mann treibt auf der Insel Sylt sein Unwesen. (Symbolbild)

Aktualisiert: am 06.10.2020 um 11:07

Urlaub an der Nordsee: Vorsicht auf Sylt! Reagiere bloß nicht, wenn dich DIESER Kerl anspricht

Die Herbstferien stehen von der Tür. In diesem Jahr werden aufgrund der Corona-Pandemie mehr Deutsche als in anderen Jahren Urlaub an der Nordsee machen.

Wenn du deinen Urlaub an der Nordsee auf der beliebten Ferieninsel Sylt verbringst, solltest die dich allerdings aktuell in Acht nehmen.

+++ Nordsee-Urlaub: Junge macht seltenen Fang im Meer - doch der bleibt nicht ohne Konsequenzen +++

Urlaub an der Nordsee: Vorsicht vor diesem Mann auf Sylt

Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, treibt ein Mann auf Sylt sein Unwesen. Und das nicht zum ersten Mal.

---------------

Das ist die Nordsee:

Die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

Die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

Die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

Sie ist bis zu 700 Meter tief

Beliebte Inseln an der Nordsee: Sylt, Amrum, Föhr, Norderney, Juist

---------------

Bereits vergangene Woche kam es auf der Nordsee-Insel zu einigen Vorfällen, die Bundespolizei nahm die Ermittlungen auf. Damals war er mit seiner Masche an den Bahnhöfen von Westerland und Husum unterwegs, um Urlauber an der Nordsee zu prellen.(>>>hier gehts lang)

Urlaub an der Nordsee: Reagiere auf keinen Fall, wenn dieser Mann dich anspricht

Nun versucht der Mann erneut, gutgläubige Menschen zu betrügen. Seine Masche ist leicht erklärt: Er hält sich an den Bahnhöfen auf und spricht dort Menschen an, um angeblich ein Gruppenticket mit ihnen zu teilen. Dafür bietet er den ihnen an sie gegen einen kleinen Geldbetrag auf seinem Gruppenticket mitzunehmen.

---------------

Weitere News von MOIN.DE:

Mia Julia gibt intime Einblicke in ihr Privatleben – und die haben es in sich

Nordsee: Seenotretter sind gerade mit Mittagessen fertig, da stürmt plötzlich ein Spaziergänger in den Raum

Hamburger SV: Große Ehre – zwei HSV-Profis für Länderspiel nominiert

---------------

Er steigt auch mit ihnen in die Bahn ein, steigt aber heimlich an der nächsten Haltestelle wieder aus. Dort versucht er dann die gleiche Masche wieder bei anderen Reisenden durchzuziehen. Die Namen seiner vorherigen „Mitreisenden“ radiert er wieder von dem Ticket. Diese sitzen dann ohne gültigen Fahrschein in einem Zug und wissen nichts davon.

Was die Polizei Urlaubern auf der Insel rät, erfährst du auf MOIN.DE. (gb)

Urlaub an der Nordsee: Der Mann spricht seine Opfer an Bahnhöfen auf Sylt an. (Symbolbild) Foto: imago images / Chris Emil Janßen

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden. Wer dahintersteckt und was das Team vorhat – >> hier.

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>