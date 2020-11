Urlaub an der Nordsee: Insel-Fans beschäftigen derzeit traurige Fotos. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Insel-Fans diskutieren über traurige Fotos – „Ist immer so!“

Der erneute Anstieg der Corona-Infektionen und die damit einhergehenden Reisebeschränkungen wirken sich auch auf einen Urlaub an der Nordsee aus. So machen nun traurige Fotos aus Sylt die Runde in sozialen Medien.

Unter Insel-Fans ist eine Diskussion ausgebrochen, in der es heißt: „Ist immer so!“. Aber stimmt die Behauptung oder ist es gar nicht so dramatisch, wie manche Fans es darstellen? Unser Partnerportal MOIN.DE gibt eine Einschätzung.

Urlaub an der Nordsee: Insel-Fans sind besorgt über den Anblick

Wer derzeit Urlaub an der Nordsee macht, der wird feststellen, dass wegen Corona nicht alles so ist wie noch vor Beginn der Corona-Pandemie. Aber daran dürften sich Reisende in den vergangenen Wochen und Monaten gewohnt haben.

Jetzt steht allerdings der Winter bevor und so kursieren traurige Fotos von leeren Orten auf Sylt. Während Insel-Fans die Situation besorgt, schreibt eine Einheimische: „Das hat mal so gar nichts mit dem Lockdown zu tun! Das ist im November IMMER so.“

Urlaub an der Nordsee: Dass die Restaurants auch in den Urlaubsorten geschlossen sind, dürfte keinen verwundern. (Symbolbild) Foto: imago images / BildFunkMV

Touristiker sagten vor ein paar Tagen sogar, dass die Insel für November noch recht voll sei und sie hatten dafür auch eine einfache Erklärung. Warum Sylt ihrer Ansicht nach momentan noch recht gut besucht sei und was genau mehrere besorgte Insel-Fans hingegen über den Anblick leerer Orte sagen, kannst du hier bei MOIN.DE nachlesen. (nk)