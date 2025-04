Urlaub an der Nordsee: Vandalismus auf beliebter Ferieninsel! Anwohner können es nicht fassen

Was ist nur auf Sylt los? Die beliebte Urlaubsinsel ist bei den Touristen vor allem für ihren Glanz und Glamour bekannt. Viele kommen aber auch hier her, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen und die exquisite Nordsee-Luft zu schnuppern.

Doch eitel Sonnenschein herrscht auf der Friesischen Insel nicht immer. Wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet, hat Sylt aktuell mit einem Vorfall zu kämpfen, der Anwohner und Urlauber ziemlich beschäftigt. Doch um was genau geht es?

Urlaub an der Nordsee überschattet

Aktuell hat der Entspannungs-Ort nämlich mit Vandalismus zu kämpfen. Wie „MOIN.de“ herausgefunden hat, wurde in der Nacht von Dienstag (15. April) auf Mittwoch (16. April) in einer Straße auf Sylt ein riesiger Blumenkübel samt bunt-bemalter XXL-Ostereier umgeworfen. Unbekannte haben also wahllos und ohne Rücksicht die Frühlingsdekoration zerstört.

„Kaum ist Ostern und die Massen an Touristen sind wieder da, schon gibt es Probleme“, stellt ein Insulaner im Netz empört fest. Andere stimmen ihm da zu und bringen es auf den Punkt: „Es macht einen wütend und traurig zugleich“.

Die sinnlose Zerstörung der liebevoll dekorierten Innenstadt macht viele fassungslos. Einige Anwohner fordern sogar Konsequenzen, zumal die Feriensaison gerade erst am Anfang steht. Für manch einen Insulaner stellt der Vorfall womöglich erst einen Vorboten dafür dar, was in den nächsten Monaten auf die Nordsee-Insel zukommen könnte.

Was sonst noch über den Fall bekannt ist und wie andere den Vorfall betrachten, kannst du hier bei „MOIN.de“ nachlesen.