Urlaub an der Nordsee: Was ein Hundebesitzer hier macht, lässt Menschen vor Wut kochen

Insulaner auf Sylt erleben immer wieder erschreckende Szenen. Mitten im Naturschutzgebiet macht ein Bewohner der Insel ein Video mit krassen Bildern.

Besonders Hunde sorgen auf Sylt immer wieder für Chaos – und ein gelegentliches Blutbad. Insulaner Thomas Diedrichsen erlebt wieder so eine Situation.

Urlaub an der Nordsee: Hund jagt Schaf auf Sylt

Auf Sylt und vor allem im Gebiet am Ellenbogen in List gilt: Hunde müssen an die Leine. Den hier grasen freilaufende Schafe. Als ein Husky also nicht an der Leine geführt wird, passiert leider, was passieren musste.

---------------

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Die Insel erreicht man mit dem Auto vom Festland mit dem Sylt-Shuttle der DB und dem Autozug, dazu verkehren Nahverkehrszüge und Inter City Züge der DB.

Auch über den Flughafen Sylt ist die Insel per Linien- und Charterverbindungen zu erreichen

---------------

Unser Partnerportal MOIN.DE zeigt das schockierende Video vom Inselbewohner. Darin sieht man, wie der Hund auf eines der Schafe losgeht. „Wie dämlich muss ich sein: Einen Husky frei laufen zu lassen und dann so feige und abgehauen“, schreibt Thomas Diedrichsen zu seinem Video, das in sozialen Netzwerken aktuell die Runde macht.

Urlaub an der Nordsee: Insel-Fans sind empört – „Unglaublich“

In den sozialen Medien kriegt das Video heftige Reaktionen ab. „Unglaublich“, schreibt eine Nutzerin noch nüchtern: „Ich selbst bin Hundehalterin und auch in jedem Urlaub mindestens einmal dort am Ellenbogen unterwegs. Ich käme nicht auf die Idee, meinen Hund dort frei laufen zu lassen.“

---------------

Mehr News zum Urlaub an der Nordsee:

Urlaub an der Nordsee: Katastrophe für Sylt? Ausgerechnet SIE kündigen Ankunft an

Urlaub an der Nordsee: Dieses Bild vom Sylt-Autozug sorgt für große Diskussion

Urlaub an der Nordsee: Zustände auf Sylt eskalieren! Anwohner schlagen Alarm

---------------

Nun fordert die Insel hartes Durchgreifen gegen Hundebesitzer, die ihrer Hunde frei rumlaufen lassen. Was genau, liest du bei MOIN.DE. >>> (ts)