Urlaub an der Nordsee: Der Umgang mit einem beliebten Küstenabschnitt hat eine Frau mächtig verärgert. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Frau macht ihrem Ärger über diesen Ort Luft – „Jetzt lohnt es sich nicht mehr“

Norddeich. Während der Corona-Pandemie verbringen viele Deutsche ihren Urlaub lieber an der Nordsee oder Ostsee, anstatt in exotische Länder zu fliegen. Die Reiseziele im eigenen Land bringen zudem einen Vorteil mit sich: Hundebesitzer können ihre VIerbeiner deutlich unkomplizierter mitnehmen.

An den deutschen Küsten gibt es sogar zum Teil eigene Hundestrände für die Vierbeiner. Doch einer dieser Strände an der Nordsee wurde nun gesperrt, wie unser Partnerportal MOIN.DE von einer Leserin erfuhr.

Urlaub an der Nordsee: Beliebter Hundestrand gesperrt

Dora Franzbach beklagt die Schließung des Hundestrandes in Norddeich. „Es war immer so eine tolle und friedliche Atmosphäre dort, mit all den freilaufenden Hunden“, erinnert sie sich.

Abkühlung für Mensch und Tier: Der Hundestrand in Norddeich. Foto: imago images / Rust

Das ist die Gemeinde Norddeich:

Norddeich ist ein Teil der Stadt Norden (Niedersachsen), der nordwestlichsten Stadt auf dem deutschen Festland

Der Stadtteil liegt direkt an der Nordseeküste

In Norddeich leben rund 1.500 Menschen auf etwa 10.4 Quadratkilometern

Jährlich werden vom Norddeicher Hafen aus rund 2,25 Millionen Menschen zu den Nordseeinseln Juist und Norderney gebracht

Norddeich hat nach Puttgarden und Rostock den drittgrößten Personenhafen Deutschlands

Laut einem Bericht des TV-Senders Sat.1 war der Strandabschnitt sogar so beliebt, dass einige Menschen nur deshalb in den Ort gezogen sind. Warum man den Hundestrand dennoch geschlossen hat und wie die Hundehalter auf mögliche Alternativen reagieren, erfährst du auf MOIN.DE <<<

