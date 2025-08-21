Urlauber besuchen Nordsee-Insel – und erleben bittere Enttäuschung

Die Nordsee-Insel Helgoland zieht Jahr für Jahr Tausende Besucher an – allein 2024 waren es rund 302.000. Neben frischer Seeluft, roten Felsen und leckeren Fischbrötchen nehmen viele Urlauber auch schöne Erinnerungen mit nach Hause. Einige lassen aber auch etwas zurück: ein Liebesschloss.

Doch genau das könnte nun bei den vielen Urlaubern für bittere Enttäuschung sorgen, denn alle Schlösser wurden mittlerweile entfernt, wie „MOIN.de“ berichtete.

Urlaub an der Nordsee: Liebesschlösser wurden entfernt – aus Sicherheitsgründen

Wer vor Oktober 2024 schon mal am Lung Wai die Haupttreppe hinauf spaziert ist, kennt sie sicher: die Liebesschlösser, die dort über Jahre hinweg von Paaren angebracht wurden – als Zeichen ihrer Liebe, ihrer Geschichten, vielleicht sogar ihrer Verlobung oder gar ihrer Hochzeit. Doch wer 2025 in den Urlaub an die Nordsee zurückkehrt, um sein Schloss wiederzufinden, erlebt eine Überraschung: Sie sind weg.

++ Mehr News: Urlaub an der Nordsee: Nachricht macht die Runde – Touristen dürften es bereits bemerkt haben ++

Bereits im Juli 2024 hatte die Inselgemeinde angekündigt, die Schlösser im Herbst zu entfernen. Der Grund: Die vielen Metallschlösser hatten dem Geländer zugesetzt, Rost und strukturelle Schäden verursacht – ein Risiko, das man nicht weiter eingehen wollte. Im Oktober wurde das Vorhaben dann umgesetzt.

Touris zeigen sich emotional: „Andenken an besonderen Moment“

Die Reaktion vieler Gäste: verständnisvoll – aber auch emotional, wie „MOIN“ berichtet. „Ein bisschen traurig waren wir schon, denn wir haben auf der Insel geheiratet, und das Schloss war unser kleines Andenken an diesen besonderen Moment“, schreibt eine Urlauberin auf Facebook.



Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ganz vorbei ist der Brauch allerdings nicht. Wie eine Mitarbeiterin der Gemeinde Helgoland gegenüber „MOIN.de“ erklärt, wird bereits an einer neuen Lösung gearbeitet: „Wir freuen uns darauf, zeitnah eine Alternative für Liebesschlösser anbieten zu können.“

Und nicht nur das verriet die Mitarbeiterin, sondern auch, dass die Schlösser nicht im Müll gelandet sind – ganz im Gegenteil, man kann sie sogar abholen! Wo genau? Das kannst du bei „MOIN.de“ nachlesen.