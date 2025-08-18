Urlaub an der Nordsee: Gäste rechnen knallhart ab – dieses Kult-Lokal ist ein „Trauerspiel“

Zu einem Urlaub an der Nordsee gehört ein gutes Fischgericht genauso sehr dazu, wie ein romantischer Spaziergang am Strand. Auf Facebook gerät jetzt jedoch dieses Kult-Lokal in den Fokus und erntet einiges an Kritik von den Gästen.

Dabei ist kaum eine Restaurantkette an der Nordsee bekannter als Gosch. Mit 40 Standorten in ganz Deutschland ist Gosch eigentlich die erste Adresse im Urlaub an der Nordsee, was Fisch angeht. Jedoch macht sich im Netz immer weiter Kritik an der Restaurantkette breit, wie auch unser Partnerportal „Moin.de“ weiß.

Urlaub an der Nordsee: An Gosch hagelt es Kritik

Auf Facebook teilt ein Nutzer ein Bild von seinem Essen im Urlaub an der Nordsee und berichtet begeistert: „Früher war Gosch immer überlaufen. Letztes und dieses Jahr konnte man sich aussuchen, wo man sitzt.“ Die Reaktionen fallen jedoch ganz und gar nicht euphorisch aus. Zynisch schreibt ein User: „Frag dich mal, warum.“

Während Gosch früher noch einen regelrechten Kultstatus für den Urlaub an der Nordsee hatte, scheint das Restaurant in den vergangenen Jahren deutlich nachgelassen zu haben. So gibt es in den Kommentaren auf Facebook einiges zu bemängeln, sei es am Preis, der Portionsgröße oder der Qualität des Essens. Zusammenfassend bezeichnet ein User die Restaurantkette sogar als „Trauerspiel!“

In den Kommentaren finden sich Aussagen wie „Sehr übersichtlich, der Teller“ oder auch „Das bekommt mein Sohn besser hin“, wie „Moin.de“ berichtet. Viele Nutzer halten die Preise für vollkommen unverhältnismäßig, insbesondere angesichts der Portionsgröße. Ein Kunde schreibt: „Ich finde die Preise total übertrieben und das Ambiente ist doch auch nicht berauschend.“

Kunden zweifeln die Qualität des Essens an

Aber auch das eigentliche Essen wird von vielen Kunden stark kritisiert. In den Kommentaren vermuten einige Nutzer sogar, dass es sich bei dem Essen um Tiefkühlware handelt und diese gar nicht frisch zubereitet wird. Wenigstens der Verfasser des Beitrags schreibt: „Geschmeckt hat es aber gut“ und das ist ja trotz aller Kritik auch die Hauptsache.

In der Kritik der Nutzer gerät jedoch ein Standort von Gosch besonders in den Fokus.