Gastro-Sorge auf Sylt: Nordsee-Urlauber machen ihnen einen Strich durch die Rechnung

Wer im Urlaub ist, denkt weniger über sein Geld nach? Das scheint auf viele Nordsee-Urlauber nicht (mehr) zuzutreffen. Denn statt ins Restaurant zu gehen, setzen sie lieber auf Hausmannskost in der heimischen Ferienwohnung. So zumindest die Bilanz aus diesem Sommer.

Zum großen Unmut von Gastronomen. Die bemerken bei den Urlaubern nämlich einen neuen, traurigen Trend. Und der hat auf Sylt schon spürbare Folgen für die Betreiber von Nordsee-Lokalen.

Neuer Trend unter Nordsee-Urlaubern

Die erste Bilanz des Sommers 2025 fällt unter Nordsee-Gastronomen ernüchternd aus. Nicht nur das durchwachsene Wetter machte ihnen im wahrsten Sinne des Wortes einen Strich durch die Rechnung. Auch die Kaufkraft sei spürbar gesunken. Und das im Gegensatz zu den Preisen.

„Die Preise auf Sylt bleiben hoch. Ging eine Familie mit Kindern früher noch drei- oder viermal essen, macht sie das jetzt nur noch zweimal“, so ein Restaurant-Betreiber gegenüber „FOCUS online„. Dagegen auffällig: die Nachfrage nach Ferienwohnungen mit Küche. „Es gibt immer noch Sylt-Gäste, denen Geld egal ist. Doch von den Ferienwohnung-Vermietern hören wir, dass immer mehr Gäste nach einer Küche fragen. Die kaufen alles im Supermarkt und kochen dann selbst in der Ferienwohnung.“

Sylt-Gastronomen klagen

Viele würden dabei sogar die teureren Preise der Insel-Supermärkte meiden und sich ihre Lebensmittel so schon aus dem heimischen Aldi, Rewe und Co. mitbringen. Dabei käme vielen Gastronomen auch die kostenpflichtige Gästekarte in die Quere, die Urlauber kaufen müssen, um auf Sylt erst mal an den Strand und zu den Lokalen zu kommen. Während die Gäste die Lokale auf der Nordsee-Insel meiden, müssen die Betreiber dennoch ihre laufenden Kosten decken. Vor allem die Personalkosten würden dabei auf Sylt zu Buche schlagen, seien diese auf der Urlaubsinsel deutlich höher als anderswo.

Seit der Corona-Pandemie würden viele Urlauber – auch an der Nordsee – deutlich mehr aufs Geld achten, beobachtet schließlich auch eine andere Restaurant-Mitarbeiterin auf Sylt. „Wurden früher an einem Abend drei Flaschen Wein bestellt, bleibt es heute bei einer.“