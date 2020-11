Urlaub an der Nordsee: Frau will auf Fähre Esse kaufen, dann verliert sie die Fassung. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Frau kauft sich Essen auf Fähre – und traut ihren Augen nicht

Was man im Urlaub an der Nordsee nicht so alles erleben kann!

Es ist nicht sehr unüblich, dass man ausgerechnet dort Hunger bekommt, wo es vielleicht am ungünstigsten ist: auf der Fähre. So erging es auch einer Frau, die sich auf einer Fähre von Juist nach Norddeich etwas zu Essen kaufen wollte. Das ist an sich zunächst einmal wenig außergewöhnlich, doch plötzlich verlor sie die Fassung.

Urlaub an der Nordsee: Frau will Essen auf Fähre kaufen, dann wird sie fassungslos

Eigentlich wollte sich die Frau während ihres Urlaub an der Nordsee bloß einen kleinen Snack gönnen, aber daraus wurde schließlich eine Riesengeschichte. Zunächst fiel ihr nämlich an der Theke auf, dass dort Leberkäse-Brötchen angeboten werden.

Doch als wäre allein das schon nicht komisch genug, dass so ziemlich im östlichsten Teil Deutschlands eine bayrische Spezialität angeboten wird, ging es noch weiter. Denn ihre Blicke landeten schließlich auf einem Schokodonut – der süße Snack war lediglich als Leberkäse-Brötchen ausgeschrieben.

Damit war der erste merkwürdige Vorfall beiseite geschafft. Aber es folgte die nächste Überraschung. Was die Frau weiter erlebte und, warum sie die Fassung verlor, kannst du hier auch MOIN.DE nachlesen. (nk)