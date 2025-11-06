Urlaub an der Nordsee in Gefahr? Restaurantsterben auf Föhr bereitet Sorgen

Einfach mal entspannen und an die Nordsee fahren, um bisschen Urlaub zu machen: Das ist bei vielen Deutschen heute immer noch sehr beliebt. Doch an manchen Orten nehmen die Restaurant-Schließungen zu.

Das verunsichert nicht nur die Touristen, die an der Nordsee Urlaub machen, sondern auch die Insulaner. Auf Föhr beispielsweise herrscht Alarm. Mehrere Restaurants haben angekündigt, ihre Türen für immer zu schließen. Was ist los auf der Nordsee-Insel, die vor allem für ihren entspannten Urlaub an der Nordsee so beliebt ist? Die Föhr Tourismus GmbH erklärt gegenüber unserem Partnerportal „Moin.de„, warum die Situation so angespannt ist.

Urlaub an der Nordsee: Immer mehr Restaurant-Schließungen

„Sowohl steigende Betriebskosten als auch der Fachkräftemangel und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum stellen große Probleme dar“, sagt die Pressesprecherin Ann-Kathrin Meyerhof. Die wirtschaftliche Lage mache es vielen Betrieben schwer, zu überleben. „Viele Urlauber sparen derzeit vor Ort und kochen lieber selbst, statt essen zu gehen“, erklärt sie weiter. Das treffe die lokale Gastronomie hart.

Die Gastronomie auf Föhr kämpft ums Überleben, wie in ganz Deutschland. Doch die Nordsee-Insel sucht nach Lösungen. Besonders gefragt seien jetzt kreative und nachhaltige Konzepte. „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten sind dabei Innovationskraft, Nachhaltigkeit und Vielfalt wichtiger denn je“, so Meyerhof zu „Moin.de“

Um den Gästen auch weiterhin ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis während ihres Urlaubs an der Nordsee zu bieten, setzt man auf flexible Ideen. Pop-up-Restaurants, steigende Take-away-Angebote oder hybride Modelle – wie eine Mischung aus Cafe und Event-Location – könnten neue Chancen schaffen. Auch erlebnisorientierte Menüs oder Veranstaltungen, vor allem in der Nebensaison, sollen locken.

Hoffnung besteht

Die Tourismusbranche auf Föhr bemüht sich daher intensiv dafür, dass der Urlaub an der Nordsee für Touristen noch attraktiv bleibt. Ein speziell beauftragter Gastronomieberater unterstützt die Gemeinden. „Dadurch konnte in der Folge der ein oder andere Betrieb auch erfolgreich vermittelt und/oder eine Nachfolge gesichert werden“, erzählt Meyerhof.

Außerdem setzt die Nordsee-Insel auf ihre Nachhaltigkeitsinitiative FÖHRgreen. Unter dem Label _FÖHRgreen_Gastronomie sollen besonders nachhaltig arbeitende Betriebe sichtbarer werden. Was sonst noch so geplant ist, erfährst du bei unserem Partnerportal „Moin.de“