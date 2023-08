Urlaub an der Nordsee: Familie kommt gerade an – und will am liebsten sofort umkehren

Der Urlaub an der Nordsee soll für viele Touristen einfach Entspannung und ein paar tolle Tage bringen. Dafür braucht man allein schon beim Wetter Glück, doch es gibt noch viele andere Faktoren, die eine Reise nach Norddeutschland ganz schnell unentspannt werden lassen.

Für viele Touristen ist neben dem Wetter auch die Unterkunft ein entscheidender Punkt – und hier gibt es oft sehr große Unterschiede. Während manche einen Glückstreffer landen, sind andere vor Ort mehr als enttäuscht. So ging es nun auch einer Familie, die nicht zum ersten Mal Urlaub an der Nordsee machte.

Urlaub an der Nordsee wird zum Reinfall

Sonne, angenehme Temperaturen und ganz viel Entspannung, das erhoffen sich viele Deutsche für ihren Urlaub an der Nordsee. Wenn es dann anders kommt, ist der Frust oft groß. Leider war es nun auch bei einer Familie so, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Das Problem war offenbar die Unterkunft in Cuxhaven. Dieses Mal hatte sich die Familie nämlich für eine Ferienwohnung entschieden – früher hatte sie für ihren Trip an die See Hotels vorgezogen. Umso größer war nun die Enttäuschung, als die Unterkunft so gar nicht ihren Vorstellungen entsprach. Über Facebook machte sie ihrem großen Ärger Luft.

Unterkunft an der Nordsee fällt bei Familie gnadenlos durch

Sie seien von der Unterkunft „nicht begeistert“, schreibt die Mutter zu dem Thema bei Facebook. Die Ferienwohnung fällt bei ihr offenbar in allen Kategorien durch. „Unsauber und spartanisch, alt eingerichtet“, lautet ihr hartes Urteil. Der Zustand der Wohnung sei „einfach furchtbar“.

Sie könne gar nicht nachvollziehen, wie man sowas überhaupt anbieten könne. Am liebsten wäre die Familie direkt wieder umgekehrt – machte sie aber nicht. Eine Auswirkung hat die Enttäuschung für die Familie auf jeden Fall: In Zukunft will sie für ihren Urlaub an der Nordsee lieber wieder ins Hotel fahren. Wie andere Mitglieder der Facebook-Gruppe auf die geschilderte Situation reagieren, erfährst du auf „MOIN.DE„.