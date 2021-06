Sylt ist eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Wir haben fünf überraschende Fakten zur Insel gesammelt.

Urlaub an der Nordsee: Gastronom ist es satt! Jetzt wird es teuer

Bekannterweise sind die Ausflüge in die Gastronomie an Hygienevorschriften gekoppelt. Nicht alle Touristen halten sich bei ihrem Urlaub an der Nordsee daran. Unser Partnerportal MOIN.de berichtet, welche Konsequenzen ein Gastronom jetzt daraus zieht.

Wie das den Urlaub an der Nordsee beeinflussen kann, erfährst du hier.

Urlaub an der Nordsee: Ein Restaurant-Besitzer ist sauer und zieht knallharte Konsequenzen. (Symbolbild). Foto: IMAGO / localpic

Urlaub an der Nordsee: Gastronom ist wütend über Gäste

Nachdem das Reisen wieder möglich ist, herrscht auf Sylt reges Treiben. Die Urlaubszeit bricht an und die Menschen wollen den Stress der letzten Monate vergessen. Doch Touristen scheinen dabei allerdings auch zu vergessen, sich an die Coronaregeln zu halten.

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Einem Restaurantbesitzer auf Sylt wurde das Verhalten zu viel. Viele Touristen nehmen ihre Reservierung anscheinend nicht wirklich ernst und erscheinen gar nicht - oder mit weniger Personen als angegeben.

Urlaub an der Nordsee: Einem Restaurant-Inhaber auf Sylt wird es zu viel. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Blaulicht News

Urlaub an der Nordsee: Restaurantbesitzer auf Sylt zieht Konsequenzen

Er zieht jetzt Konsequenzen. Schließlich kann er aufgrund der Maßnahmen nicht die vollen Kapazitäten seines Geschäfts ausnutzen und muss sehen, wie er die Verluste der letzten Monate einholt.

Dazu hat er sich knallharte Regeln für sein Restaurant auf Sylt überlegt. Wer reserviert und nicht erscheint, müsse 25 Euro Strafe zahlen. Mehr dazu erfährst du in dem Artikel von MOIN.de.(neb)

