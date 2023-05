Urlaub an der Nordsee: Schon wieder eine Schließung! Reisende sind völlig baff

Bittere Pille für Urlauber und Einheimische in einem beliebten Touristen-Ort an der Nordsee. Sie müssen künftig auf einen beliebten Laden verzichten.

Dabei hatte das Geschäft erst vor kurzer Zeit aufgemacht und war bei Urlaubern an der Nordsee durchaus beliebt. Unser Partnerportal „Moin.de“ kennt die Grüne für die Geschäftsaufgabe.

+++ Urlaub an der Nordsee: Besucher machen traurigen Fund am Strand – sofort wird eine Warnung rausgegeben +++

Urlaub an der Nordsee: Kundschaft trauert um Geschäft

Der Nahkauf in Büsum ist Geschichte. Vor wenigen Tagen hat der Supermarkt seine Pforten geschlossen. Mitarbeiter räumen die letzten Produkte aus den Regalen. Dabei hatte der Nahkauf erst vor rund einem Jahr an der Heider Straße 19 im Urlaubsort an der Nordsee eröffnet. Doch jetzt zogen die Verantwortlichen die Reißleine.

„Schade, bin gerne dort einkaufen gegangen. Personal immer sehr nett. Hab alles bekommen, was ich brauchte“, trauert einer von vielen Kunden in einer lokalen Facebook-Gruppe. Doch davon konnte sich Nahkauf-Verkaufsleiter Bernd Hauschildt nichts kaufen.

Das steckt hinter der Supermarkt-Schließung

Seine einfache Begründung für den Rückzug der Supermarkt-Filiale: „Leider gehen die Kunden nicht einkaufen“, so Hauschildt im Gespräch mit MOIN.de. Auch die Auswirkungen der Pandemie mit dem damit einhergegangenen Urlauber-Rückgang hätten sich nicht gerade positiv auf die Bilanz der Filiale ausgewirkt. Was wird nun aus dem Standort?

Mehr Themen:

Wird dort möglicherweise ein anderer Supermarkt eröffnen? Nein, sagt Bernd Hauschildt. Seinen Informationen zufolge müssen Urlauber und Einheimische sich umgewöhnen: „Mit Lebensmittel wird nichts Neues eröffnen.“ Es gebe allerdings schon mehrere Interessenten. Wer das Rennen am Ende machen könnte, sei aber noch nicht klar. Wo Urlauber und Einheimische in Büsum jetzt noch einkaufen können, erfährst du hier bei unserem Partnerportal „Moin.de“.