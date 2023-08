Urlaub an der Nordsee: Touristen entdecken Seehunde – was sie dann tun, ist einfach nur schockierend

Im Urlaub an der Nordsee lassen Touristen gerne die Seele baumeln und die Sorgen hinter sich. Bei einem Spaziergang am Strand geht das meist am besten. Mit dem Sand unter den Füßen, dem Rauschen des Meeres und der untergehenden Sonne ist die perfekte Kulisse geschaffen.

Und wenn Touristen in ihrem Urlaub an der Nordsee Glück haben, dann bekommen sie sogar Seehunde zu sehen. Auch am Mittwochabend (23. August) kamen Urlauber in den Genuss dieses Anblicks, doch anstatt ihn zu genießen, kamen sie auf eine irrsinnige Idee.

Urlaub an der Nordsee: Inselgäste versetzen Seehunde in Panik

Den Feriengästen der niedersächsischen Nordseeinsel Borkum fiel tatsächlich nichts Besseres ein, als die Gruppe von Seehunden mit Feuerwerk in Panik zu versetzt. Die Urlauber zündeten das sprühende Vulkanfeuerwerk direkt gegenüber einer Seehundbank, wie die Polizei in Leer am Donnerstag (24. August) mitteilte. Die aufgeschreckten Seehunde ergriffen sofort die Flucht und versuchten sich größtenteils mit einem Sprung ins Wasser zu retten.

Weitere Meldungen:

Nach Angaben der Beamten gestanden die Inselgäste noch am Mittwochabend ihr Fehlverhalten und zeigten damit Reue. Doch die Einsicht kommt zu spät, denn die Touristen erwartet eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten. Die Polizei bittet dringend von ähnlichen Aktionen abzusehen. Sie weisen in ihrer Mitteilung daraufhin, dass Seehunde in ihrer Ruhe nicht gestört werden dürfen – erst recht nicht durch ein Feuerwerk.