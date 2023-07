Urlaub an der Nordsee: Besucher bringen alle gegen sich auf! DIESE Aktion hat schwere Folgen

Von einem Urlaub an der Nordsee versprechen sich viele Menschen Ruhe und Erholung – doch andere Touristen können den Frieden am Strand durchaus auch einmal stören.

So sorgt das Verhalten einiger Besucher am Strand von Amrum für Ärger und Diskussionen – scheinbar haben einige Urlauber an der Nordsee noch immer nicht die Bedeutung einer wichtigen Regel verstanden, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Touristen verstoßen immer wieder dagegen

Gerade im Sommer tummeln sich viele Menschen an den schönen Stränden in Deutschland, der Urlaub an der Nordsee ist bei allen Altersgruppen beliebt. So müssen sich am Strand Rentner mit Jugendlichen und Singles mit Familien arrangieren, damit jeder eine gute Zeit hat.

Doch auch abseits der menschlichen Gepflogenheiten und Normen gelten oft Regeln an den Stränden der Nordsee, um vor allem die Vegetation und Natur vor Ort zu schützen. Allerdings kann das nur gelingen, wenn sich alle Strandbesucher an die Regeln halten – was ärgerlicherweise nicht immer der Fall ist.

Laut MOIN.de beschwerte sich erst kürzlich eine Frau bei Facebook über Kinder, die unbekümmert in den Dünen am Norddorfer Strand spielen würden – obwohl das Betreten dieser ihres Wissens nach verboten ist. Mehr noch, die Strandbesucherin hatte ihren eigenen Kindern das Spielen in den Dünen verboten. Etwa völlig umsonst?

Urlaub an der Nordsee: Dünen stehen unter Naturschutz

Doch viele Nordsee-Liebhaber und -Kenner gaben der Frau Recht, bestätigten, dass die Sandberge auf Amrum unter Naturschutz stehen. Zum einen sollen so die Pflanzen in den Dünen geschützt werden, zum anderen soll auch der Dünensand nicht herunter getreten werden. Zudem stehen die Dünen oft nicht nur selbst unter Schutz, sondern haben wiederum auch eine schützende Funktion für den Strand oder die Natur vor Ort.

