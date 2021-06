So entspannt wie auf diesem Bild ist es auf Sylt nicht immer. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Wahnsinn, was sich auf Sylt abgespielt hat – „Ach du Sch.....“

Das Wetter in Deutschland hat sich gedreht, die Sonne lacht und lockt so Manchen zu einem kurzen Urlaub an die Nordsee.

So sind gerade an den Wochenenden viele Menschen für den kurzen Urlaub an der Nordsee, wie zum Beispiel auch auf Sylt.

Urlaub an der Nordse: Mega-Schlange vor Bäckerei auf Sylt

Doch was sich auf der Insel teilweise abspielt, schockiert viele Sylt-Fans.

Denn während vor einigen Wochen noch absolute Leere herrschte, tummeln sich nun die Urlauber zu Hunderten am Strand und vor Geschäften der Insel.

An Pfingsten waren viele Touristen auf der Insel Sylt. (Archivbild) Foto: imago images/Chris Emil Janßen

So auch zum Beispiel vor einer Bäckerei in Westerland, wie MOIN.de berichtet.

Hunderte Meter lange Schlange vor Bäckerei auf Sylt sorgt für Debatte

Dort ist eine Hunderte Meter lange Schlange von wartenden Menschen entstanden. Und das alles nur für ein Brötchen?

Das sehen nicht alle Urlauber ein, in den sozialen Medien entstehen heftige Debatten darüber, ob sich dieser Aufwand lohnt.

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Kommentare in sozialen Medien überschlagen sich

„Ach du Sch.....“, schreibt ein Mann. „Gut, dass wir storniert haben“, kommentiert ein weiterer beim Anblick der langen Schlangen. Andere hingegen können diese drastischen Kommentare nicht nachvollziehen.

Wie die Debatte weiterging und ob sich die Fans einigen konnten, das liest du bei MOIN.de. (fb)