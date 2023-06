Urlaub in den Niederlanden: Gefahr an Stränden – Touristen von fieser Plage heimgesucht

Endlich, der Sommer ist da! Viele Menschen aus NRW machen nun wieder Urlaub in den Niederlanden. Schließlich sind die herrlichen Strände der Nachbarn nicht allzu weit entfernt.

Aber jetzt wird vor einer Gefahr am Strand gewarnt, die die ganze Urlaubsstimmung ordentlich vermiesen könnte. Worauf du beim Urlaub in den Niederlanden achten solltest, liest du jetzt bei uns.

Urlaub in den Niederlanden: Vorsicht vor dieser fiesen Plage

Ob nur für einen Tag oder gleich für ein bis zwei Wochen – Urlaub in den Niederlanden ist ein echtes Highlight für Groß und Klein. Chillen am Strand, planschen im Wasser oder ein leckeres Eis genießen. Hier kommt echte Urlaubsfreude auf! Und die möchte man sich durch nichts und niemanden verderben lassen.

Doch ein Insekt könnte das jetzt schaffen. Das niederländische Magazin „libelle“ warnt Touristen an den Nordsee-Stränden aktuell vor der Goldafterraupe. Die kleinen Brennhaare der Tierchen können auf der menschlichen Haut Rötungen, Juckreiz und Schmerzen verursachen. Je nach Empfindlichkeit könnten sogar ein schwerer Ausschlag und Bläschen entstehen oder auch Augen und Atemwege gereizt werden. Klingt nicht so schön! (Auch in NRW treibt ein Insekt sein Unwesen, hier mehr dazu.)

So können sich Urlauber schützen

Doch wie sehen die Tiere eigentlich aus? Die Goldafterraupen sind bräunlich und durch rote Punkte auf dem Rücken zu erkennen. Ihr Zuhause haben sie in Bäumen und Sträuchern, doch oftmals fühlen sie sich auch am Strand und in den Dünen recht wohl.

Bei einem Urlaub in den Niederlanden sollte man also genau hinschauen, wo man sein Handtuch platziert. Falls man doch einmal mit den Raupen oder auch nur einzelnen Härchen in Berührung gekommen ist, sollten man die Brennhaare unter fließendem Wasser von der Haut entfernen, für Brennhaare auf Textilien empfiehlt sich zum Beispiel ein Klebestreifen. Bei Kontakt mit den Augen sollten diese sofort mit lauwarmem Wasser ausgespült werden. Es heißt, dass die Beschwerden in den meisten Fällen schnell wieder abklingen. Dann steht einem herrlichen Strandtag in den Niederlanden doch eigentlich nichts mehr im Wege.