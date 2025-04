Urlaub in den Niederlanden: Hiobsbotschaft für Touristen – hier müssen sie dringend umplanen

Schlechte Nachrichten für diejenigen, die dieses Jahr einen Urlaub in den Niederlanden planen. Reisende müssen nämlich dieses Jahr gleich zweimal mit einer Vollsperrung dieser zentralen Autobahn rechnen. Wenn man nicht lange im Stau stehen möchte, sollte man die Sperrungen in der Reiseplanung dringend beachten.

Der Urlaub in den Niederlanden ist und bleibt ein beliebtes Reiseziel für deutsche Touristen. Alleine im Jahr 2024 haben rund 7,3 Millionen Deutsche Urlaub im Nachbarland gemacht. Von diesen Urlaubern entscheiden sich viele dazu, mit dem Auto anzureisen.

A12: Fahrzeiten sollen sich durch Sperrung um eine Stunde verlängern

Wer auch dieses Jahr den Urlaub in den Niederlanden mit dem Auto antreten möchte, sollte sich jedoch besser genau vorbereiten, denn das niederländische Ministerium für Infrastruktur „Rijkswaterstaat“ hat schlechte Nachrichten. Dieses Jahr müssen Holland-Touristen nämlich gleich mit zwei langen Vollsperrungen rechnen.

Betroffen ist die A12, die insbesondere für viele Urlauber aus NRW eine wichtige Strecke in Richtung Nordsee und Amsterdam ist. Auf 30 Kilometern der Autobahn muss nämlich der Asphalt komplett ersetzt werden, wie „Ruhr24“ berichtet. Daher muss die Autobahn zwischen Veenendaal und Utrecht in Richtung Den Haag erstmal an jeweils neun aufeinanderfolgenden Tagen gesperrt werden.

Diese erste Vollsperrung ist für den Zeitraum von Freitag (9. Mai), 20 Uhr, bis Montag (19. Mai), 5 Uhr, angesetzt. Das Ministerium warnt Autofahrer davor, dass sie wegen der Vollsperrung mit einer zusätzlichen Fahrzeit von mehr als 60 Minuten rechnen müssen. Dies ist jedoch nicht die einzige Sperrung, auf die man sich vor dem Urlaub in den Niederlanden vorbereiten sollte.

Urlaub in den Niederlanden: Gegenfahrbahn ist ebenfalls betroffen

Die zweite Vollsperrung soll im Sommer, von Freitag (22. August), 20 Uhr, bis Montag (1. September), 5 Uhr, stattfinden, wie „Ruhr24“ berichtet. Erneut ist die A12 in Richtung Den Haag betroffen. Wenn man während dieser Zeiträume Urlaub in den Niederlanden macht, sollte man die Sperrung besser beachten, wenn man einen langen Stau umgehen möchte.

Während beider Zeiträume bleibt die Gegenfahrbahn in Richtung Arnhem zwar befahrbar, aber auch hier muss man bald mit Wartungsarbeiten rechnen. Wann diese jedoch genau stattfinden sollen, ist bisher noch nicht bekannt.