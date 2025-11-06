Kein Essen, kein Funkgerät: Deutscher Niederlande-Urlauber erlebt Schiffbruch-Drama!

Drama statt Urlaub: Was ein deutscher Segler auf dem niederländischen IJsselmeer erlebte, will wohl niemand durchmachen müssen.

Mitten im größten Binnengewässer der Niederlande erlitt er Schiffbruch und war zwei Tage auf sich allein gestellt. Das gefährliche Drama begann am vergangenen Freitagnachmittag (31. Oktober) bei der Vogelinsel De Kreupel, nördlich von Andijk.

Schiffbruch mitten in den Niederlanden

Der Mann wollte mit seinem Boot in einem Vogelschutzgebiet ankern, doch etwas ging schief. Der Anker löste sich aus bisher ungeklärter Ursache, das Segelboot wurde an die felsige Küste geschleudert. Kurzerhand rettete sich der Deutsche auf eine kleine Insel – ohne Kommunikation und Vorräte, wie „Bild.de“ berichtet.

Das Funkgerät war kaputt, das Handy hatte keinen Akku. Der Segler konnte niemanden um Hilfe bitten. Zwei Tage überlebte er hungrig und frierend unter einem notdürftigen Zelt aus Segeltuch. Trotz der Nähe zu bewohnten Gebieten blieb sein Schicksal unbemerkt – ein Albtraum mitten im am dichtesten besiedelten Land Nordeuropas.

Erst am Sonntag (2. November) kam Rettung: Ein anderer Segler entdeckte zufällig das Wrack und alarmierte umgehend die Küstenwache KNRM. Die Retter fanden den Schiffbrüchigen im Freien sitzend – erschöpft und völlig durchgefroren. „Er saß voll im Wind, und es war kalt“, berichtete Menno Betzema, der Kapitän des Rettungsboots.

Drama um deutschen Urlauber

Der Havarist war von Angst und Verzweiflung gezeichnet. „Er hatte große Angst zu sterben, weil ihn niemand bemerkt hatte“, erklärte Betzema weiter. So schwer ein solches Erlebnis in jedem Land wiegt, ist es in den Niederlanden ein besonders ungewöhnlicher Vorfall. „So etwas erwartet man hier nicht“, betonte ein Sprecher der KNRM.

Mehr News:

Zum Glück endete die Rettung erfolgreich, doch der Retter schilderte gegenüber „RTL News“: „Es hätte nicht länger dauern dürfen.“ Der Deutsche erholt sich nun in einem Hotel. Das dramatische Ereignis bleibt den Beteiligten in den Niederlanden vermutlich lange im Gedächtnis – eine beängstigende Geschichte mit glücklichem Ausgang.