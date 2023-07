Fiese Kostenfalle im Urlaub in den Niederlanden! Unser Nachbarland bietet so einige schöne Reiseziele. Nicht nur Städte wie Amsterdam und Arnheim locken viele Touristen an, auch die Natur und das Meer gelten als Besuchermagneten. Doch wer jetzt oder zeitnah einen Urlaub in den Niederlanden plant, könnte in eine miese Kostenfalle laufen!

Denn bevor es mit dem Auto über die Grenze geht, sollte noch in Deutschland unbedingt vollgetankt werden. Der Grund: Ab dem 1. Juli sind die Spritpreise in den Niederlanden massiv erhöht worden! Die sogenannte Verbrauchssteuerermäßigung, die am 1. April 2022 eingeführt wurde, ist nämlich ausgelaufen. Und das führt zu hohen Preissteigerungen!

Urlaub in den Niederlanden: Touristen tappen in Falle

Im April 2022 wollte die niederländische Regierung den hohen Benzinpreisen entgegen treten. Während in Deutschland der Tankrabatt längst keine Rolle mehr spielt, konnten die Niederländer deutlich länger von der Vergünstigung profitieren. Jetzt drohen Autofahrern satte Spritpreise von über zwei Euro pro Liter.

Wer in der Grenze zu den Niederlanden wohnt, lohnt sich tatsächlich eher eine Reise nach Deutschland, um günstiger zu tanken. Touristen aus Deutschland könnten dagegen bei Reisen in die Niederlande auf die Bahn umsteigen. Die aktuelle Preissteigerung ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange.

Bald erneute Preiserhöhung für Sprit

Denn zum 1. Januar 2024 wird der restliche Teil der Verbrauchssteuersenkung wegfallen, die Preise für Diesel, Benzin und Flüssiggas werden also nochmal in die Höhe schießen. Im Klartext: Die Steuer steigt um zwei bis 8,7 Prozent an und führt zusammen mit der Mehrwertsteuer von 21 Prozent zu noch höheren Preisen an der Tanke.