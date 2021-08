Urlaub in den Niederlanden: Mann kehrt nach Deutschland zurück – und begeht sofort diesen Fehler

Jedes Land hat andere Corona-Auflagen. Als ein Mann Urlaub in den Niederlanden macht, genießt er es, nicht überall mit einem Mundschutz rumlaufen zu müssen.

Doch als er aus seinem Urlaub in den Niederlanden zurückkehrt, begeht er in Deutschland sofort einen Fehler.

Urlaub in den Niederlanden: Mann begeht bei Deutschland-Rückkehr einen Fehler

Am Mittwoch öffnen in NRW wieder die Schulen. Die Sommerferien haben viele genutzt, um in den Urlaub zu fahren. Da der Weg bis zu den Niederlanden für viele Bürger in NRW oftmals nur eine Fahrt von wenigen Stunden in Anspruch nimmt, ist unser Nachbarland ein beliebtes Reiseziel.

Und: Trotz recht hoher Inzidenz-Zahlen (Stand am Dienstag: 105) besteht derzeit in den Niederlanden weitestgehend keine Maskenpflicht, auch nicht in Geschäften. Es sei denn, ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen kann nicht gewährleistet werden.

Diesen Umstand schien ein Mann so sehr genossen zu haben, dass er bei seiner Rückkehr nach Deutschland direkt mal ohne seine Maske in einen Laden marschiert ist. In einer Facebook-Gruppe fragt er nun: „Wie oft ist es euch nach dem Urlaub passiert, in Deutschland ohne Maske irgendwo rein zu gehen?“

Und tatsächlich scheint er nicht der einzige zu sein, dem dieses Malheur schon einmal passiert ist. „Ich bin direkt nach dem Urlaub zu Rewe gegangen und konnte sofort wieder zurück gehen. Passiert mir jedes Mal“, schreibt eine Frau. „Grade letzte Woche erst. Nachdem ich schon 10 Minuten ohne Maske in Baumarkt umherlief, sprach mich ein Mitarbeiter auf meine fehlende Maske an. Ich war so erschrocken, dass ich gleich mit der Hand an den Mund fasste und das Fehlen erst bemerkte“, berichtete eine andere.

Andere User auf Facebook meinen dagegen, dass sie auch im Urlaub auf Nummer sicher gehen und stets eine Maske tragen würden, selbst wenn es nicht vorgeschrieben sei.

Holland allerdings plant schon jetzt mit weiteren Lockerungen in Richtung Herbst.

Niederlande wollen weitere Corona-Regeln ab September abschaffen

Am Freitag teilte der holländische Ministerpräsident Mark Rutte in Den Haag mit, dass ab dem 30. August der Mindestabstand von 1,5 Metern an den Hochschulen und Universitäten für Studenten aufgehoben werden soll.

Blieben die Zahl der Neuinfektionen und Patienten in Krankenhäusern weiterhin niedrig, wolle man ab dem 20. September die Maskenpflicht auch in Bus und Bahn streichen.

Für November hofft die Regierung, die Corona-Maßnahmen sogar komplett aufheben zu können. Ende Juni erst hoben die Verantwortlichen viele der Corona-Regeln auf. Zwei Wochen später waren die Zahlen so stark angestiegen, dass man die Notbremse ziehen musste und alle Maßnahmen wieder in Kraft setzte. Deshalb mahnte Rutte selbst zur Vorsicht, doch die Hoffnung auf ein Stück Normalität bleibt.