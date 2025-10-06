Urlaub in den Niederlanden bald unbezahlbar? Deutsche Touristen fallen aus allen Wolken

Von der allgemeinen Teuerung haben die Deutschen mittlerweile nicht nur genug, sie fliehen im Sommer auch gerne in Länder, wo das Leben noch günstiger ist. Die Niederlande gehören da zwar nicht zu – schließlich entwickeln sich die Preise hier ähnlich – doch jetzt könnte es für Urlauber dort noch einmal teurer werden.

Eine geplante Gesetzesänderung der niederländischen Regierung könnte Urlaubern teuer zu stehen kommen.

Übernachtung in den Niederlanden könnte teurer werden

Die niederländische Regierung schmiedet Pläne, den Mehrwertsteuersatz für Ferienimmobilien zu erhöhen. Dieser liegt aktuell noch bei neun Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland beträgt dieser nur sieben Prozent. In den Niederlanden könnte er allerdings bereits ab dem kommendem Jahr um ein Vielfaches steigern.

Der Plan sieht vor, dass der Mehrwertsteuersatz auf 21 Prozent erhöht werden soll – und das bereits im Januar 2026! Nicht nur für Vermieter, auch für Übernachtungsgäste könnte das finanzielle Folgen haben.

Urlaub in den Niederlanden bald unbezahlbar?

Zunächst wird der Besitz und die Vermietung einer Ferienimmobilie mit Erhöhung der Mehrwertsteuer weniger lukrativ. Es wird schlichtweg teurer für Vermieter. Sie könnten daher erwägen, die Erhöhung an den Mieter weiterzugeben. Das bedeutet im Umkehrschluss: Übernachtungen in Ferienwohnungen könnten ab 2026 deutlich mehr kosten.

Noch ist die Gesetzesänderung keine beschlossene Sache, doch der Weg ist bereits geebnet. Vermieter informieren Gäste über die geplante Änderung. Diese lassen ihre Wut mitunter in den Sozialen Medien raus. Für den ein oder anderen könnte ein Urlaub in den Niederlanden so unbezahlbar werden.