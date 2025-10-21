Deutscher Niederlande-Urlauber soll 485 Euro Bußgeld zahlen: „Ihr seid gewarnt!“

Maastricht, Den Haag, Zwolle, Amersfoort – viele wissen (schon lange), dass man in den Niederlanden wunderbar Urlaub machen kann. Immerhin kann man dort nicht nur reichlich guten Käse essen, sondern auch den Strand, die Natur und die verschiedenen Städte genießen.

Doch Achtung: Wer in den Niederlanden mit dem Auto unterwegs ist, sollte hier besonders aufpassen – sonst droht ein Bußgeld von über 400 Euro.

Obacht! Das solltest du niemals im Urlaub in der Niederlande tun

So schön kann es sein: Einfach ins Auto steigen, die Koffer einladen und losfahren. Gerade mit dem Auto kann man das Land noch einmal ganz anders kennenlernen, denn man kann frei nach Belieben überall anhalten. Logisch also, dass viele Urlauber diese Reiseart nutzen, um ihre Reise im ganz eigenen Tempo durchzuführen.

Doch Achtung: Gerade hier könnte es teuer werden, denn wer zu stark das Gaspedal durchdrückt, muss tief in die Tasche greifen. Es herrscht täglich ein zeitbeschränktes Tempolimit. So darf man tagsüber auf den Autobahnen nur 100 Stundenkilometer fahren, also genauso schnell wie auf den Schnellstraßen. Zwischen 19 Uhr und 6 Uhr bzw. nach Beschilderung darf man jedoch 120 oder 130 km/h fahren.

Fans sind sich einig

Und wer sich daran nicht hält, muss eben zahlen – und zwar sage und schreibe 486 Euro, wie „Verrückt nach Holland“ auf Facebook betont: „Ihr seid gewarnt!“.

Natürlich löst dieser Beitrag prompt zahlreiche Kommentare aus. So betont eine Nutzerin: „Es steht überall, wie schnell man fahren darf. Kein Mitleid!“ Auch eine andere betont: „Einfach sich als Gast benehmen und Regeln einhalten. 140 Tacho bei 100 max ist respektlos.“ Eine weitere fügt hinzu: „In den Niederlanden gilt tagsüber 100 km/h, wenn ich 35 km/h schnell bin, dann ist die Strafe schon gerechtfertigt.“

Somit ist klar: Lieber an die Verkehrsregeln im Urlaub in der Niederlande halten ,das sspart nicht nur jede Menge ärger, sonder vor allem Geld.