Das nennt man mal einen exotischen Urlaub! Viele Deutsche reisen Jahr für Jahr an die immer gleichen Ziele. Oft sind es All-inclusive-Hotels am Mittelmeer wie in Spanien, Italien oder der Türkei. Manchmal darf es extravaganter sein und man verirrt sich in spannenden Städten in Griechenland, Kroatien oder Skandinavien. Vielleicht ist sogar für den einen oder anderen auch eine Fernreise auf einem anderen Kontinent drin.

Doch die ehemalige Sowjetunion, also die Weiten Russlands, vor allem aber die Steppen von Kasachstan, Turkmenistan und Usbekistan, sind eher was für Hartgesottene. Möchte man meinen, aber: Jetzt möchte die kasachische Stadt Priosersk Touristen anziehen. Und das, obwohl in der Gegend rund um die Stadt geheime Militäranlagen existierten und deshalb für Besucher und ihren Urlaub tabu waren…

Urlaub: Sie gilt als Geheimstadt – jetzt darfst du sie endlich erkunden

Die Planungen dafür laufen auf Hochtouren. Die Seeufer sollen attraktiver werden, neue Hotels entstehen und alte Industrieanlagen verschwinden. Priosersk möchte künftig ein reizvolles Reiseziel für Urlauber werden. Während des Kalten Kriegs wurden in der Gegend um die Stadt noch geheime militärische Tests durchgeführt, war deshalb für Besucher unzugänglich, tauchte auf fast keiner Karte auf.

Heute zieht die Stadt mit ihrem morbiden Charme Besucher an. Einheimische sanieren in Eigenregie ehemalige und verfallene Hotels. So sagt Alexej Wereschtschagin, der seine Heimatstadt aktuell für Touristen auf Vordermann bringt, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: „Seit 1974 war das hier ein Hotel. Und jetzt möchte ich es sanieren, damit es wieder das Luxushotel wird, das es zu Sowjetzeiten war. Es war immer im Stadtzentrum. Und es war immer ein gutes Hotel.“

Besucher dürfen Geheimstadt erkundigen

Bis heute ist ein Teil der Atomstreitkräfte Russlands in Priosersk stationiert. Überall in der Stadt ist die militärische Vergangenheit lebendig. Die Stadtverwaltung setzt für die Zukunft stark auf den Tourismus. Bürgermeister Mansur Achmetow: „Die Stadt Priosersk ist das Verwaltungszentrum des Militärtestgeländes Sari-Schagan. Daher leben in der Stadt Militärangehörige aus der Republik Kasachstan und Russlands.“

Und weiter: „Bis 2008 kam niemand in die Stadt. Derzeit entwickelt sie sich im Bereich des Inlandstourismus am Ufer des Balchaschsees.“ Auch andernorts in Kasachstan soll der Tourismus angekurbelt werden. Damit künftig viel mehr Touristen als aktuell anzutreffen sind…