Urlaub nach Corona: HIER sind Ferien am Strand bald wieder möglich

Viele Länder haben bereits mit ersten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen begonnen. Auch, wenn diese im Detail nicht überall gleich waren, so wird nach wochenlanger starker Einschränkungen nun allgemein eine Frage immer lauter: Wie steht es um den Urlaub nach Corona?

Besonders Länder mit vergleichsweise wenigen Infektionen wollen zunächst wieder den Inlandstourismus aufnehmen, aber auch das Einreisen aus dem europäischen Ausland soll zum Sommer möglich sein.

Urlaub nach Corona: Wo sind Ferien am Strand bald wieder möglich?

Bis zum 15. Juni gilt wegen Corona eine Reisewarnung für Urlaub im Ausland. Der Tourismus innerhalb Deutschlands soll dagegen aber schon im Mai wieder anlaufen, wobei die einzelnen Bundesländer unterschiedliche Regelungen getroffen haben. In NRW öffnen am 11. Mai Campingplätze, Ferienwohnungen und Ferienhäuser. In Sachsen-Anhalt werden die Hotels zunächst nur für Gäste aus dem eigenen Bundesland öffnen.

Auch der Auslandstourismus soll allmählich wieder anlaufen. Eine Reise in die Niederlande ist aufgrund der Nähe sicherlich eine Option. Dort gelten die strengen Corona-Maßnahmen aber noch bis mindestens zum 20. Mai, wobei die Grenze zu Deutschland nach wie vor geöffnet ist. Bei Flügen von Deutschland in die Niederlande müssen Reisende dagegen aber ein Gesundheitszeugnis mitführen.

Seit Freitag können in der Ferienregion Zeeland zwar wieder bis zu 15 Prozent der Betten vermietet werden, viele Campingplätze und Bungalowparks sind aber weiterhin geschlossen oder vermieten nur unter besonderen Bedingungen an Touristen.

Am Mittwoch kündigte Premier Mark Rutte dann Lockerungen an: Ab dem 1. Juni dürfen Restaurants, Cafés, Strandpavillons und Kneipen wieder jeweils maximal 30 Gäste empfangen. Ab Juli wird die Beschränkung dann vollständig aufgehoben. Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Meter muss grundsätzlich aber eingehalten werden. Das bedeutet, dass Kommunen bei zu großem Andrang beispielsweise auch die Zugänge zu Stränden schließen können.

Urlaub am Mittelmeer möglich

Der Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, Thomas Bareiß, machte zudem Hoffnung auf eine Reise auf die Balearen oder die griechischen Inseln. Er sagte dem „Tagesspiegel“: „Wenn es dort kaum noch Neuinfektionen gibt und die medizinische Versorgung funktioniert, könnte man auch über einen Sommerurlaub dort nachdenken.“

In Italien kam es am 4. Mai zu minimalen Lockerungen, wodurch Bewohner zum Spazieren wieder raus dürfen. Dennoch herrscht in dem stark vom Coronavirus betroffenen Land weiter eine Notfallverordnung. Die meisten Geschäfte sind noch geschlossen. Wann die Hotels öffnen werden, ist unklar.

Unvorhersehbar ist auch, wann der Tourismus in Italien wieder anlaufen kann. Dieses Jahr wird man vor allem auf den Inlandstourismus setzen, doch Hoteliers und Strandbesitzer wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Sie lassen sich so einiges einfallen: Über Plexiglastrennwände und Abstandskontrollen am Strand bis hin zur Aufteilung der Besucherzeiten in Schichten und schwimmende Sonnenliegen im Wasser.

Ähnlich aussichtslos ist die Lage in Spanien. Der Alarmzustand gilt dort noch bis zum 9. Mai, wurde am Mittwoch allerdings um weitere zwei Wochen verlängert. Damit handelt es sich nun schon um die vierte Ausdehnung des Ausnahmezustands. Die strengen Ausgangsbeschränkungen halten also weiter an, wobei seit dem 4. Mai schrittweise erste Lockerungen erfolgten.

Im Vergleich zu seinem Nachbarland Italien wird Spanien viele Hotels Mitte Mai schrittweise öffnen. Eine Bettenbelegung von 30 Prozent wird dann erlaubt sein. Auf den weniger stark vom Coronavirus betroffenen Kanareninseln El Hierro, La Graciosa und La Gomera sowie auf der Baleareninsel Formentera sind die Maßnahmen etwas lockerer. Bis zum 15.Mai gilt jedoch ein genereller Einreisestopp im Land. Zudem rechnet man damit, dass der Tourismus vor dem Jahresende nicht in Gang kommen wird.

Griechenland erwartet Touristen ab Juli

Deutlich weniger dramatisch ist die Lage in Griechenland. Dort öffneten am 4. Mai Friseure, Elektrofachgeschäfte und Buchhandlungen. Bürger dürfen ihr Haus wieder verlassen, müssen aber in ihrem Bezirk bleiben. Diese Beschränkung wird am 18. Mai aufgehoben.

Ab Juni dürfen auch größere Geschäfte wieder öffnen. Bei Hotels wird die Öffnung im Juni stufenweise erfolgen. Ende Juni sollen dann erneut Reisen zu den Inseln möglich sein. Am 1. Juli will Griechenland schließlich auch ausländische Touristen einreisen lassen. Griechenland gilt als Vorbildland in der Coronakrise und so zeigte sich Premier Kyriakos Mitsotakis am Montag gegenüber „CNN“ zuversichtlich, dass ein Sommerurlaub in Griechenland möglich sein wird. Hygienische Bedingungen etwa in Flugzeugen müssten dafür allerdings erfüllt werden.