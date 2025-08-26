Urlaubs-Mitbringsel werden zum Problem – wer DAS missachtet, riskiert mächtig Ärger

Die Tourismusbranche verändert sich ständig, genauso die Regeln der verschiedenen Länder zur Einreise, Mitnahme von Gepäck, Waren und so weiter. Ob im Flugzeug, mit dem Auto oder dem Zug – an der Grenze stellt sich oft die Frage: Was darf ich im Urlaub mitnehmen und was nicht?

Die Verbraucherexperten von ARAG können da Aufschluss geben. Wir haben dir hier die wichtigsten Informationen zum Thema Zoll, Eigenbedarf und Co. zusammengestellt – und die Strafen, wenn du die Regeln nicht beachtest.

Urlaubsmitbringsel: Diese Regeln gelten

Ein wichtiges Thema im Urlaub sind natürlich die Mitbringsel – für einen selbst oder für Familie und Freunde daheim. Was du hierzu unbedingt wissen solltest: „Das Stichwort lautet Eigenbedarf: Für die private Nutzung dürfen private Reisende Waren – auch Genussmittel – mitbringen.“ Wie die ARAG-Experten allerdings betonen, darf nichts für andere mitgeführt werden – auch nicht als Geschenk.

Zudem gelten Mengenrichtwerte, die auf der Webseite des Zolls nachzulesen sind. Diese sind bei Nicht-EU-Staaten noch einmal strenger. Statt 800 Zigaretten dürfen es nur noch 200 sein, statt zehn Liter Spirituosen nur noch ein Liter. Geschenke sind dann aber erlaubt, müssen allerdings im Reisegepäck verstaut werden. Wer per Post verschickt, muss noch strengere Regeln beachten.

Urlaubsmitbringsel: Wann du ein Fall für den Zoll wirst

Wer über der Freimenge oder dem Eigenbedarf liegt, muss Einfuhrabgaben entrichten. Diese richten sich nach Menge und Wert der Waren. Deshalb solltest du unbedingt deine Kaufbelege aufbewahren, raten die ARAG-Experten. Sonst schätz der Zoll den Wert. Liegt ein Zollfall vor, dann solltest du deine Waren bei der Zollstelle mündlich anmelden, im Alternativfall bei der Bundespolizei.

Über den Online-Abgabenrechner des Zolls kannst du die voraussichtlichen Gebühren errechnen. Manchmal gibt es jedoch für Waren bis zu einem Wert von 700 Euro eine günstige Abgabepauschale. Bedenke, dass es auch genehmigungspflichtige Waren (oder auch verbotene) gibt. Auch Bargeldsummen über 10.000 Euro müssen angemeldet werden. Die ARAG-Experten raten deshalb dazu, sich vor Reise über die aktuellen Ein- und Ausfuhrbestimmungen zu informieren. Das Zollamt berät dazu Privatpersonen telefonisch oder per E-Mail.

Urlaub: Dann droht Bußgeld oder sogar Knast

Wer eingeführte Waren nicht anmeldet, muss diese nachverzollen. Hier kommt ein Zollzuschlag hinzu. Bei einer nachzuzahlenden Summe bis 130 Euro beträgt dieser dieselbe Höhe. Bei einem Warenwert bis 700 Euro und höher wird es allerdings interessant.

Laut aktuellem Bußgeldkatalog gelten harte Sanktionen bei einer versäumten Zollanmeldung. Nicht angegebene Waren bis zu einem Wert von 700 Euro (nach Abzug der Freimenge) werden mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro belegt. Dies wird noch als Ordnungswidrigkeit gehandelt. Bei über 700 Euro wird wegen versuchter Steuerhinterziehung ermittelt. Dies kann mit fünf bis 360 Tagessätzen oder sogar fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden.

Besonders teuer wird es allerdings, wenn du über 10.000 Euro bei dir trägst und dies nicht anmeldest. Bei Fahrlässigkeit (bei einer unabsichtlichen Regelbrechung) werden zwölf Prozent des Betrages fällig, bei Vorsatz 25 Prozent. Im schlimmsten Fall kann der Regelbrecher allerdings mit bis zu 1 Million Euro belangt werden.