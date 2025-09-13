Mieter will im Urlaub entspannen – doch DEM entkommt er nicht

Auch im Urlaub kannst du deine Verpflichtungen als Mieter nicht vernachlässigen. Mieter sind trotz Abwesenheit dazu angehalten, ihre Aufgaben laut Mietvertrag, wie Rasenmähen oder Hofkehren, zu organisieren. Eine Absprache mit Nachbarn ist hilfreich, um Probleme zu vermeiden.

Nebenkosten und Miete müssen selbstverständlich auch während des Urlaubs bezahlt werden. Zusätzlich solltest du für Notfälle einen Zweitschlüssel bei Verwandten oder Nachbarn hinterlegen. Vermieter oder die Hausverwaltung haben jedoch kein Recht auf den Wohnungsschlüssel.

Organisation bei Abwesenheit im Urlaub

Informiere deinen Vermieter darüber, wer während deines Urlaubs den Ersatzschlüssel besitzt. So kannst du vermeiden, dass deine Wohnungstür in einem Notfall gewaltsam geöffnet wird. Die daraus entstehenden Kosten trägst sonst du selbst.

Während du weg bist, bleiben alle Verpflichtungen aus dem Mietvertrag und der Hausordnung bestehen, wie „t-online“ berichtet. Es ist daher wichtig, rechtzeitig jemanden zu organisieren, der Aufgaben wie Treppenreinigung oder Winterdienst übernimmt. Andernfalls drohen Konflikte mit Nachbarn oder dem Vermieter.

Praktische Tipps für längere Urlaube

Für diese Vertretungen kannst du Freunde, Nachbarn oder professionelle Dienste engagieren. Beachte, dass du haftest, wenn dabei Schäden entstehen. Wasseranschlüsse für Waschmaschinen und Geschirrspüler solltest du abstellen, um Wasserschäden vorzubeugen. Steckdosenleisten kannst du ausschalten, um Energie bei längerer Abwesenheit zu sparen.

Reist du im Winter in den Urlaub, drehe die Thermostate nicht vollständig ab. Stelle sie auf etwa 15 Grad ein, um Frostschäden oder Schimmel zu vermeiden. Ein zu niedriger Heizungsbetrieb kann teure Reparaturen nötig machen, für die du verantwortlich sein könntest, wie „t-online“ weiter berichtet.

Auch in deiner Abwesenheit gilt die Obhutspflicht für deine Wohnung. Diese umfasst den Schutz vor Frost-, Wasser- oder Ungezieferschäden sowie Brandschutzmaßnahmen. Daher solltest du beim Reisen alles gründlich vorbereiten, um deiner Verantwortung nachzukommen. Wenn du diese Hinweise beachtest, kannst du deinen Urlaub sorgenfrei genießen und Streitigkeiten vermeiden. Die richtige Vorbereitung schützt sowohl dich als auch deine Wohnung langfristig.

