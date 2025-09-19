Verstümmelte Puppen lassen Mexiko-Urlauber zittern – dahinter steckt ein tragischer Grund

Nicht weit von Mexiko-Stadt entfernt, inmitten des alten Xochimilco-Sees, liegt ein Ort, der wie aus einem düsteren Märchenbuch entsprungen scheint: die Isla de las Muñecas – die Insel der Puppen.

Doch wer bei diesem Namen an liebevoll lächelnde Spielkameraden aus Kindertagen denkt, liegt gewaltig daneben. Auf dieser Insel hängen über 1.500 Puppen – viele davon verstümmelt, ausgeblichen, kopflos oder ohne Augen. Und nicht nur die Figuren könnten für Gänsehaut sorgen, sondern auch die Geschichte dahinter …

Urlaub in Mexiko: Puppeninsel sorgt für Gänsehaut

Die Ursprünge dieser bizarren Sammlung reichen zurück in die 1950er-Jahre. Der Bauer Julian Santana Barrera zog damals als Einsiedler auf die Insel, auf der er fortan allein lebte. Eines Tages fand er – so erzählt es die Legende – die Leiche eines ertrunkenen Mädchens im Wasser treibend, das bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen sein soll.

Seit diesem Moment, so heißt es, fühlte sich Barrera vom Geist des Mädchens verfolgt. Besonders nachts habe er ihre Stimme gehört – flüsternd, klagend. Was ihn letztlich dazu brachte, Puppen zu sammeln und in den Bäumen aufzuhängen, bleibt ein Rätsel. Vielleicht wollte er den Geist besänftigen. Vielleicht ihn fernhalten. Eines ist jedoch klar: Was als einzelnes Ritual begann, wuchs sich über die Jahrzehnte zu einem gespenstischen Puppenwald aus.

Lady Gaga besucht Isla de las Muñeca – für ihren Videodreh

Bis zu seinem Tod im Jahr 2001 soll Barrera immer mehr Puppen aufgehängt haben. Seine Obsession endete so mysteriös, wie sie begann: Er ertrank an genau jener Stelle, an der er Jahrzehnte zuvor das Mädchen gefunden hatte.

Heute ist die Insel ein bizarrer Touristenmagnet. Wer sie in seinem Urlaub in Mexiko besuchen möchte, muss jedoch etwas Geduld mitbringen: Zuerst geht es mit dem Auto oder Taxi in Richtung Cuemanco, im Naturschutzgebiet Xochimilco. Von dort aus nimmt man eine Fähre – entweder vom Embarcadero Cuemanco oder vom Embarcadero Fernando Celada. Die Bootsfahrt dauert etwa zwei Stunden – doch am Ende steht ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst.

Selbst Prominente zieht der morbide Charme der Isla de las Muñecas an. So etwa Lady Gaga, die die Insel als Kulisse für ihr Halloween-Musikvideo „The Dead Dance“ nutzte. In dem Clip tanzt sie, als lebendig gewordene Puppe verkleidet, zwischen den verstümmelten Spielzeugen.

Spätestens jetzt sollte klar sein: Die Isla de las Muñecas ist kein klassisches Reiseziel. Nun stellt sich die Frage: Traust du dich, die Insel in Mexiko zu besuchen?