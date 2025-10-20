Urlauber auf Mallorca aufgepasst – es kommt noch dicker als gedacht

Auf Mallorca gibt es Jahr für Jahr zwei Phasen: die Zeit der Urlaubs-(Hoch)-Saison und die Nebensaison, in denen es mehr oder weniger Urlauber auf die Insel verschlägt. Die Hochsaison in diesem Jahr ist vorüber und dennoch landen weiterhin täglich Menschen am Flughafen von Palma de Mallorca. Mit den Herbstferien in Deutschland erlebte die Insel im Oktober noch einmal einen Schwung an deutschen Urlaubern. Nun steht in dieser Woche das berühmte Closing am Ballermann an der Playa de Palma an – der Tradition gemäß dürfte es hier noch einmal voll werden.

Doch es sind nicht nur die zahlreichen Künstler auf den Bühnen von Bierkönig, Megapark und Co. auf die sich die Urlauber in diesem Teil Mallorcas freuen dürfen. Gegen Ende des Monats legt das Wetter auf Mallorca noch einmal eine ebenso sehenswerte Show hin. Alle Informationen dazu hier.

Der Sommer kehrt zurück nach Mallorca

Die vergangenen Wochen waren wettertechnisch gesehen herbstlich. Wie es typisch für Mallorca ist, regnete es in der einen Minute wie aus Kübeln – es kam sogar zu überfluteten Orten auf der Insel. In der nächsten Minute strahlte jedoch die Sonne wieder vom Himmel, die Wolken verzogen sich und der Himmel erschien wieder blau. Der Herbst machte sich vor allem an den Temperaturen bemerkbar.

Die vorrangig kühlen Nächte zeigten, dass sich auch die Sonneninsel Mallorca langsam aber sicher in Richtung Winter bewegt. Bei Maximaltemperaturen um die 14 Grad wurden bereits die ersten dicken Jacken herausgeholt. An den Stränden lagen wenig Menschen, im Meer baden war an einigen Tagen schlichtweg nicht drin. Doch jetzt die Kehrtwende!

Jacken braucht es in den kommenden Tagen keine, in der Sonne liegen ist wieder mehr als angenehm und auch das Schwimmen gehen dürfte für viele wieder ganz weit oben auf der To-do-Liste in ihrem Urlaub auf Mallorca stehen. Zwar rechnete man bereits mit erfreulichen Temperaturen bis zu 26 Grad. Doch es wird noch wärmer als gedacht!

Höchsttemperaturen erreichen 30-Grad Marke

Die Woche beginnt im Norden mit einer Höchsttemperatur von 27 Grad in Pollença. In der Inselhauptstadt Palma startet die Woche mit einer Tropennacht (und das im Oktober!) – schließlich fielen die Temperaturen von Sonntag (19. Oktober) auf Montag hier auf 20 Grad.

Am Dienstag soll es dann noch einmal wärmer werden: bis zu 28 Grad werden im Inselinneren in Inca und Manacor erwartet. Am Mittwoch steigt das Thermometer in Inca, Sa Pobla und Pollença auf 29 Grad an und kratzt somit an der 30-Grad-Marke auf Mallorca. Erreicht wird dieser Wert dann am Donnerstag (23. Oktober) in Artà im Nordosten der Insel. Wer in dieser Zeit seinen Urlaub auf Mallorca verbringt, hat also allen Grund zur Freude und kann sich vor dem anstehenden Winter, noch einmal so richtig Sonne tanken.