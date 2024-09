Urlaub auf Mallorca: Ständiges Auf und Ab! Touristen müssen sich darauf gefasst machen

Nicht nur im Sommer, auch im Herbst zieht es Dutzende Touristen nach Mallorca, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Auf der beliebten spanischen Insel kann den kalten Temperaturen in Deutschland noch eine Weile entflohen werden.

Oder? So viel ist sicher: Wer in den kommenden Tagen Urlaub auf Mallorca macht, muss sich auf einiges einstellen. Denn es droht ein richtiges Rauf und Runter. Auf was sich Touristen und Einheimische auf der Insel einstellen müssen, liest du hier bei uns.

Urlaub auf Mallorca: Wetterwechsel steht bevor

Das Wetter auf Mallorca lässt derzeit keine Wünsche offen. Klar, die Temperaturen knacken Ende September nicht mehr die 30-Grad-Marke, dennoch konnten in den vergangenen Tagen die Urlauber bei Sonnenschein und Temperaturen bis zu 27 Grad Strand und Meer genießen. Ein ähnliches Wetter wartet auch in den nächsten Tagen auf die Mallorca-Touristen. Zwar klettert das Thermometer zum Wochenstart am Montag (30. September) und Dienstag (1. Oktober) „nur“ noch auf 25 Grad, aber dafür gibt es Sonne satt, wie der spanische Wetterdienst „Aemet“ prophezeit.

Am Mittwoch gesellen sich dann zwar immer mehr Wolken dazu, aber an diesem Tag lohnt sich ein Besuch am Strand trotzdem. Denn die Temperaturen sollen auf bis zu 27 Grad steigen. Da ist noch einmal ein kleiner Sommerausbruch drin – den Touristen auch genießen sollten. Bereits einen Tag später, am Donnerstag (3. Oktober) wird es nämlich auf Mallorca ungemütlicher. Die Temperaturen sacken auf rund 20 Grad herunter, zudem muss laut dem spanischen Wetterdienst mit Regen gerechnet werden.

Urlaub auf Mallorca: Ständiges Auf und Ab

Wer sich jetzt denkt, „Super, dann nutz ich das miese Wetter für einen Städtetrip nach Palma“, sollte bedenken, dass unzählige weitere Urlauber die gleiche Idee haben. Bei Regen quillt die Hauptstadt Mallorcas regelmäßig vor Touristen über. Das ganze Phänomen hat sogar einen eigenen Namen: „Operation Wolke“. Auch das Aquarium wird bei schlechtem Wetter regelmäßig von den Menschenmassen überrannt. Wer dem ganzen Trubel entgehen will, sucht sich daher lieber eine andere Beschäftigung für den Tag.

Eventuell wäre eine Alternative zum Strandbesuch auch am Freitag (4. Oktober) von Nöten. Denn an diesem Tag schaffen es die Temperaturen nicht merklich über die 20-Grad-Marke, was für den einen oder die andere zum Baden durchaus etwas kühl sein kann. Aber keine Sorge, zum Wochenende hin klettern die Temperaturen laut „Aemet“ schnell wieder nach oben. Samstag und Sonntag warten bereits wieder Temperaturen von bis zu 26 Grad und purer Sonnenschein auf die Mallorca-Urlauber.

Damit steht den Touristen und Einheimischen ein ständiges Auf und Ab bevor – zumindest, was die Temperaturen anbelangt.