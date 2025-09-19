Düstere Prognose auf Mallorca – Deutsche bangen um ihre Urlaubspläne

Mehr als die Hälfte des Monats September ist um und noch immer befinden sich unzählige Urlauber auf Mallorca. Denn der Sommer auf der spanischen Insel scheint kein Ende nehmen zu wollen. Mit Ausnahme weniger Tage scheint die Sonne in dieser Urlaubssaison ungebremst auf die Besucher dieser Insel herunter. Temperaturen um die 30 Grad Celsius sind Standard.

Während man in Deutschland bereits im Herbst angekommen ist, genießen die Einheimischen und Urlauber auf Mallorca noch die sommerlichen Temperaturen – so auch an der Touristenhochburg der Deutschen: der Playa de Palma. Hier steht am Montag, dem 22. September, ein alljährliches traditionelles Fest an, das die Urlauber begeistert und mitreist. Doch pünktlich zum kalendarischen Herbstbeginn in diesem Jahr, verheißt ein Blick in die Zukunft nichts Gutes.

Urlauber auf Mallorca veranstalten kurioses Fest

Ein Rosenmontagsumzug mitten im September – das gibt es nur auf Mallorca! Jedes Jahr veranstaltet eine Gruppe aus Solingen in NRW den traditionellen Umzug nach Kölscher Art an der Playa de Palma. DER WESTEN berichtete im vergangenen Jahr darüber (den ganzen Artikel liest du hier).

Es ist das traditionelle langsame Ende der Kölschen Wochen am Ballermann, die seit einiger Zeit bereits zum rheinischen Monat angewachsen sind. Im vergangenen Jahr starteten die vor allem in Rot-Weiß gekleideten Feiernden im „Et Dömsche“ in der Bierstraße. Der Umzug selbst begann in der wohl berühmtesten Straße des Ballermanns: der Schinkenstraße, in der sich der Partytempel der Playa „Bierkönig“ befindet.

Bild vom vergangenen Jahr: Am 23. September 2024 fand in der Schinkenstraße auf Mallorca der traditionelle „Rosenmontagsumzug“ statt. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Wann und wo genau der diesjährige Umzug beginnt, ist Tage vor dem Event nicht bekannt. Es heißt, man solle sich gegen 15 Uhr in der Schinkenstraße einfinden, um das Spektakel nicht zu verpassen.

Eines ist hingegen ziemlich sicher: Das Herbstwetter erreicht pünktlich zum offiziellen Start die Urlauber auf Mallorca – auch die, die hier besonders partywütig sind. Bereits am Sonntag (21. September) regnet es ab dem Mittag. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent bei maximal 30 Grad Celsius, zudem soll es mehrere Stunden lang regnen. Am Montag (22. September) startet der Tag dann mit teils heftigen Gewittern und Maximaltemperaturen von 27 Grad. Eine amtliche Warnung hat der spanische Wetterdienst (AEMET) nicht herausgegeben. Das könnte sich allerdings noch ändern.

Einige Urlauber am Ballermann wird dieses Wetter auf Mallorca wohl weniger vom Feiern abhalten. Besonders nicht die Teilnehmer des Umzugs selbst. Insgesamt ist klar: Der Herbst scheint auch langsam auf Mallorca anzukommen. Denn nach dem Montag sinken die Temperaturen im Laufe der Woche auf bis zu 23 Grad.