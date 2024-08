Urlaub auf Mallorca: Zu früh gefreut – jetzt kommt es knüppeldick

Ein Urlaub auf Mallorca wollen sich viele Menschen nicht entgehen lassen. Der August bietet sich da vor allem für deutsche Familien an, denn in Deutschland sind Sommerferien. Allerdings könnten Urlauber nach ihrer Ankunft erstmal einen kleinen Schock bekommen.

Denn wer dieser Tage am Flughafen von Palma de Mallorca aussteigt, bekommt die geballte Ladung Sonne verpasst. Auf Mallorca sind es teilweise über 15 Grad wärmer als in Deutschland. Nachdem die Insel die zweite Hitzewelle des Jahres gerade überstanden hat, könnte schon die nächste anrauschen.

++ Flug nach Mallorca sorgt bei Eurowings-Passagieren für Entsetzen – „Noch nicht erlebt!“ ++

Urlaub auf Mallorca: Jetzt wird es richtig heiß

Da der Sommer in Deutschland sich nur sehr schleppend zieht und 2024 wenige richtige Sonnentage bereithält, können viele Menschen es kaum erwarten, endlich auf Mallorca anzukommen. Doch auf der Baleareninsel ist es zum Teil sogar so heiß, dass es Touristen wie Einheimische tagsüber in der prallen Sonne gar nicht aushalten. Die 40-Gradmarke wurde bereits überschritten und leider gab es auch schon zwei Menschen, die an den Folgen der Hitzewelle ihr Leben verloren.

+++ Urlaub auf Mallorca: Schock nach Strandbesuch – Blondinen sollten aufpassen! +++

Während am Wochenende (3. und 4. August) die Temperaturen von 38 Grad immerhin auf etwa 32 Grad sanken und zumindest in Meeresnähe frischer Wind für etwas Abkühlung sorgte, steigen die Temperaturen zu Beginn der Woche wieder. Für Montag hat der spanische Wetterdienst Aemet von 13 bis 19 Uhr die Warnstufe Gelb für die Inselmitte ausgerufen. Hier können es bis zu 36 Grad warm werden.

Kommt die dritte Hitzewelle?

Die Sonne scheint über der Insel und Wolken tauchen fast keine auf. An den Küstenorten wie Cala Ratjada bleibt es dank des frischen Windes mit 30 Grad zu Wochenbeginn sogar noch recht angenehm. Das ändert sich jedoch bis Mitte der Woche.

Dann könnte der spanische Wetterdienst die dritte Hitzewelle aussprechen. Schon jetzt gilt für diesen Tag die Hitzewarnung im Süden, Westen und der Inselmitte. Alleine im Schatten könnten es laut Wetter-Prognose 39 Grad werden, auch das Überschreiten der 40-Grad-Marke ist möglich.