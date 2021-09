Urlaub auf Mallorca: Wetter-Chaos auf der Insel! Tornado vor der Küste gesichtet

Der Herbstbeginn deutet sich auch auf Mallorca an; das Wetter ist im September nicht mehr so freundlich und angenehm, wie man es vom Sommer kennt. Die vergangenen Tage waren regnerisch, am Donnerstag galt Warnstufe Gelb mit der Gefahr von Starkregen und Gewitter. Jetzt ist es zu einem regelrechten Wetter-Chaos auf der Urlaubs-Insel gekommen!

Vor der Küste wurde ein Tornado gesichtet.

Urlaub auf Mallorca: Auf der Insel wurde ein Tornado gesichtet. (Symbolbild) Foto: IMAGO / localpic

Urlaub auf Mallorca: Wetter-Chaos mit Tornado

Auch am Freitag galt wegen Starkregen und Gewitter erneut die Warnstufe Gelb. Doch als wäre das noch nicht schlimm genug, bildete sich am Morgen ein Tornado vor Banyalbufar im Nordwesten von Mallorca. Ein auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt einen Wirbelwind, der aus einer dunklen, fast schon schwarzen Wolkendecke herauskommt.

És la mànega marina que s'ha format davant la costa de Banyalbufar de fa uns minuts.



Tot i les clarianes d'aquesta hora a molts punts de l'arxipèlag, a les properes hores: continuen els ruixats i tempestes, fenòmens irregular però intensos.



📹Gonzalo Valencia pic.twitter.com/uIBBhDwbv9 — El temps IB3 (@TempsIB3) September 10, 2021

Die Temperaturen deuten ebenfalls den Wechsel von Sommer auf Herbst an: Sie fielen knapp unter die 30-Grad-Marke. Lediglich für Palma wurde noch eine Tropennacht vorhergesagt, wie die „Mallorcazeitung“ berichtet.

Urlaub auf Mallorca: Wechselhaftes Wetter setzt sich fort

Nach den Unwetter-Tagen ist fürs Wochenende wechselhaftes Wetter vorhergesagt. Zwar startet der Samstag sonnig, doch im Lauf des Tages zieht sich der Himmel zu und am Abend ist leichter Regen möglich. Die Temperaturen knacken in der Inselmittel erneut die 30-Grad-Marke.

Auch am Sonntag sowie in der kommenden Tage wird es einen Mix aus Sonne, Regen und Gewitter geben. Der „Mallorcazeitung“ zufolge bleibt die Regenwahrscheinlichkeit hoch. (nk)