Flug gestrichen, keine Infos: Deutsche Urlauberinnen sitzen auf Mallorca fest – „Das ist Sch***e“

Heftige Regenschauer und starke Winde – das reicht auf Mallorca aus, um fast den gesamten Flughafen von Palma lahmzulegen und hunderten Urlauber einen gehörigen Strich durch die Rechnung zu machen. Am Dienstag, den 9. September, zog ein Unwetter über die Sonneninsel. Im Südosten schien kurzzeitig die Welt unterzugehen – so berichten es unsere Reporter vor Ort. Bereits in der Nacht zu Dienstag hatte es erstmals ordentlich geschüttet. Am Morgen jedoch wurden die Urlauber hier mit einem leicht bedeckten Himmel und immer wieder durchschimmernden Sonnenschein begrüßt. Dann die Kehrtwende.

Zwar regnete es zwischen 11 Uhr und 15 Uhr immer wieder – teils heftig. Danach schienen sich die Wolken über der Insel jedoch entleert zu haben. Am Flughafen von Palma jedoch zog das Unwetter lange und schwere Folgen mit sich. Den ganzen Tag über konnten Maschinen nicht abheben – mehrere Flüge wurden gestrichen. Und auch am Abend um 21 Uhr, Stunden nachdem das Unwetter vorbeigezogen war, herrschte hier noch Chaos, wie diese Redaktion vor Ort selbst erfuhr.

Hunderte Urlauber auf Mallorca gestrandet

Eine Gruppe verwirrter und sichtlich genervter Urlauber mit ihren Koffern stehen in der Abflughalle vor den Bildschirmen. Hinter ihnen erscheinen auf den vier Monitoren vielfach die Wörter „retrasado“ (auf Deutsch: „verspätet“) und „cancelado“ (auf Deutsch: „gestrichen“). Den Flieger den sie alle hätten nehmen sollen, ist gestrichen.

+++Urlauber aufgepasst! Neuerung im Flieger – auch nach Mallorca+++

Drei Frauen stehen ebenfalls hier. Ihr Flug nach München hätte um 21 Uhr starten sollen. Doch bereits am Nachmittag – um 15 Uhr – hatte eine der drei Freundinnen eine Email von Condor im Postfach. Der Flug sei gestrichen worden. „Zum Glück habe ich in meine Emails geschaut“, erzählt sie. Auf die Frage unserer Reporterinnen, warum sie nun dennoch hier am Flughafen seien, antworten sie: „Wir haben nach einem Schalter von Condor gesucht – aber hier ist nichts!“

Wann es für sie weitergeht? „Erst hat man uns gesagt, der nächste Flieger ginge am Donnerstag! Dann habe ich es geschafft, eine Alternative für Mittwoch (am nächsten Tag Anm. der Red.) zu bekommen. Aber auch nur, weil wir uns selbst gekümmert haben. Sonst wüssten wir nichts.“

Über Frankfurt nach München – Urlaub auf Mallorca endet in einer Oddysee

Statt einem zwei Stunden Direktflug von Palma de Mallorca nach München, müssten die drei Freundinnen nun etwas mehr als zwei Stunden nach Frankfurt am Main fliegen und von dort mit dem Zug dann weiter nach München. Im besten Fall sind das noch einmal dreieinhalb Stunden – wenn denn alles gut läuft.

Die Anzeigetafel am Dienstagabend (9. September) am Flughafen Palma de Mallorca. Foto: Privat

„Das ist Scheiße! Jetzt fliegen wir am Donnerstag um 18.50 Uhr mit der Linien „Heston“ – davon habe ich noch nie gehört.“ Am liebsten hätten sie die Insel gerne an diesem Tag noch verlassen: „Wir nehmen jeden Flug. Hauptsache Deutschland“. Denn die Frauen hätten eigentlich bereits am Mittwoch wieder in München arbeiten müssen.

Mehr Nachrichten:

„Als wir in unserem Hotel ausgecheckt haben, hat man uns bereits gesagt, dass alles voll sei.“ Wo sie die nächste Nacht verbringen würden, hat man ihnen nicht gesagt. Ihnen bleibt nur hier zu stehen und gemeinsam mit den anderen gestrandeten Urlaubern weggefahren zu werden. „Hier gibt es nichts zu essen und nichts zu trinken. Wir hatten das alles anders geplant“, erzählen sie zum Abschluss. Den Urlaub auf Mallorca haben sie aber genießen können. Bis zu dem Moment, als die Email kam.