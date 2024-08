Urlaub auf Mallorca: Touristen trauen ihren Augen kaum – was machen SIE hier auf der Insel?

Im Sommer Urlaub auf Mallorca machen. Das planen jährlich Millionen Menschen und setzten diese Pläne auch in die Tat um! Vor allem bei den Deutschen ist die spanische Insel überaus beliebt. Allein in Palma bis hin zum kleinen Küstenort S’Arenal machen sie den größten Teil der Urlauber auf der Insel aus. Hier ist ein kleines zweites Deutschland über die Jahre hinweg entstanden. Und nicht ohne Grund bezeichnen viele Mallorca als das 17. Bundesland.

Geht man an der Playa de Palma entlang, ist man umgeben von deutschen Touristen – viele von ihnen sind Mannschafts- oder Freundesgruppen. Doch seit dem 9. August ist eine ganz besondere deutsche Gruppe unterwegs, die anders als alle anderen nicht hier ist, um Urlaub auf Mallorca zu machen. Ganz im Gegenteil!

Urlaub auf Mallorca: Diese deutsche Gruppe ist nicht zum Spaß hier

So mancher Tourist in Palma und an der Playa de Palma dürfte nicht schlecht staunen, wenn ihm plötzlich deutsche Polizisten in voller Montur gegenüberstehen und nicht wie gewohnt die spanische lokale Polizei oder die „Policía Nacional“. Denn seit dem 9. August ist eine sechsköpfige Gruppe deutsche Polizeibeamter auf Mallorca stationiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass die deutschen Beamten ihren spanischen Kollegen bei ihrer Arbeit an der Playa de Palma in der Urlaubshochsaison unterstützen. Die deutschen Beamten sind Teil eines europäischen Austauschprogrammes. Ihre Aufgabe ist es, den spanischen Kollegen in Angelegenheiten mit Deutschen, die Urlaub auf Mallorca machen, unter die Armen zu greifen.

Denn oftmals stellt die Sprachbarriere zwischen den Urlaubern und der spanischen Polizei ein großer Hindernis dar. Die deutschen Polizisten auf Mallorca sprechen alle spanisch und können sich so bestens mit ihren Kollegen auf der Insel verständigen.

„Im September und Oktober sollen jeweils zwei weitere deutsche Polizisten für einen Monat kommen“, so ein Sprecher der Nationalpolizei am Freitag (9. August) bei der Präsentation der deutschen Polizeibeamten in Palma de Mallorca.

Normalerweise kommen die deutschen Beamten schon früher im Sommer auf die Insel. Doch weil die Europameisterschaft in diesem Jahr in Deutschland stattfand, konnten die Polizisten dort erst einmal nicht weg. Dafür sind sie in diesem Jahr etwas länger – genau gesagt bis Oktober auf Mallorca.