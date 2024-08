Mallorca-Hotelier gibt Deutschen ein Zimmer: Ein verhängnisvoller Fehler

Es gibt zwei Arten, Urlaub auf Mallorca zu machen. Zum einen wären da die Touristen, die auf der spanischen Insel hauptsächlich Sonne, Meer und Ruhe suchen. Auf der anderen Seite sind gerade am berühmten Ballermann Tausende Menschen unterwegs, für die diese Dinge nebensächlich zu sein scheinen.

Sie wollen im Urlaub auf Mallorca vor allem eines: Party machen! Und das ist bei der Vielzahl an Bars und Clubs auch alles andere als schwer. Weil dabei aber immer wieder über die Strenge geschlagen wird, kommt es an der Playa de Palma sehr häufig zu teils gewaltsamen Auseinandersetzungen oder Vandalismus. So auch im Fall eines deutschen Hoteliers, der mit uns über einen solchen Vorfall in seinem Hostel an der Playa de Palma gesprochen hat.

Urlaub auf Mallorca: Touristen randalieren im Hotel

Das „Hostal Alce“ befindet sich nur eine Gehminute von der Playa de Palma entfernt. Direkt neben dem Deutschen Eck und nur wenige Hundert Meter vom Bierkönig entfernt, ist es besonders bei jungen deutschen Touristen beliebt, die in ihrem Urlaub auf Mallorca nicht nur entspannt am Strand liegen wollen. Doch hier gelten strenge Regeln für Urlauber!

So herrscht beispielsweise auf den Zimmern absolutes Alkoholverbot. Doch das wird nicht immer befolgt. Und so sorgten am Dienstag (23. Juli 2024) zwei deutsche Männer für ordentlich Ärger. Der Betreiber des Hostels, Bernd Hartmann, hat mit unserer Reporterin vor Ort gesprochen. „Da ist Folgendes passiert: Zwei Gäste haben Alkohol mit aufs Zimmer geschmuggelt. Plötzlich kam einer hier runter und sagte nur: ‚Wassereinbruch!’“

Alkohol auf dem Tisch und der Boden voll Wasser

Was war geschehen? „Die haben die Toilette kaputtgetreten, also den Toilettendeckel und den Wasserstopper.“ Auch der Wasserzufluss zu dem Silo wurde mit weggetreten, so der deutsche Hotelier. Das Wasser sei geradezu ins Bad geschossen. „Da stand schon so hoch das Wasser und ist dann automatisch in den Wohnraum geflossen.“ Die Folge: Aufgequollenes Laminat und ein Wasserschaden an dem Bett neben der Badezimmertüre, wie unsere Reporterin selbst feststellte.

Die kaputt getretene Toilette in einem Zimmer des Hostels „Alce“. Hier machen vor allem junge Deutsche Urlaub auf Mallorca. Foto: Sarah Fernandez/ DER WESTEN

Ein herbei gerufener Monteur habe einen Kostenvoranschlag von rund 1.500 Euro für die Reparatur berechnet. Es muss schnell gehen, denn man sei ausgebucht und brauche das Zimmer dringend. Den Schaden wollten die beiden Touristen jedoch nicht zahlen. Daraufhin habe Bernd Hartmann den beiden Männern die Pässe abgenommen und die Polizei gerufen. Doch als diese nach längerem Warten kommt, läuft nichts wie Hartmann es sich vorgestellt hatte.

Denn die spanische Polizei zwingt den Hotelier, den beiden Urlaubern auf Mallorca ihre Pässe zurückzugeben. Diese sollen daraufhin das Hostel unbehelligt verlassen haben. Ob er weiter gegen die beiden Männern vorgehen will ,weiß der Betreiber noch nicht.

Das Hostal Alce an der Playa de Palma Foto: Sarah Fernandez/ DER WESTEN

„Ich bin nach wie vor verärgert und sauer. Mir bleibt die Möglichkeit, sie in Deutschland zu verklagen. Nur ist jetzt die Frage: Rechnet sich das oder rechnet sich das nicht? Stecke ich das Geld nicht lieber ins Hostel?“ Denn bei einer solchen Klage würden noch eine Reihe weitere Kosten wie zum Beispiel für einen Anwalt und Flüge anfallen.