Urlaub auf Mallorca: Tourist schlendert durch Palma – doch sein Anblick schlägt hohe Wellen

„Was auf Mallorca passiert, bleibt auf Mallorca“ – getreu diesem Motto lassen es so einige Urlauber auf der Balearen-Insel ordentlich krachen. Besonders rund um den Ballermann kommt es während der Saison zu so manchem skurrilen Anblick.

Umso überraschender dürfte eine Aktion mitten in der Insel-Hauptstadt Palma gewesen sein. Dort sorgte ein Urlauber nämlich fernab der Party-Hochburg für einen mindestens genauso fragwürdigen Auftritt wie so manche Beobachtungen an der Playa.

Urlaub auf Mallorca: Tourist lässt die Hüllen fallen

Wie die spanische Zeitung „Ultima Hora“ zuerst berichtete, wurde der Mann von mehreren Personen auf der Shopping-Meile, dem Boulevard Borne, gesichtet. Sie ist eine der vornehmsten Straßen auf der gesamten Insel. Das Kuriose daran: Der Herr trug nichts als eine grüne Unterhose und ein Paar Schuhe.

Ein ziemlich gewagtes Outfit für eine Einkaufstour quer durch Palma. Dabei scheint der Mann doch sogar fündig geworden zu sein – immerhin zeigen die Aufnahmen in seiner einen Hand das Smartphone und in der anderen eine Einkaufstüte.

Urlaub auf Mallorca: Reisende können mit Strafen rechnen

Laut der spanischen Zeitung soll es sich ganz klar um einen Touristen handeln – vielleicht weil die Einheimischen sich so nie auf den Straßen zeigen würden? Seine Herkunft, der Name und das Alter sind jedenfalls unbekannt. Und das ist wohl auch besser so. Immerhin drohen auf Mallorca hohe Bußgelder für all diejenigen, die mit entblößtem Oberkörper unterwegs sind.

Und das könnte in den kommenden Tagen noch öfter vorkommen. Die Temperaturen auf der Urlaubsinsel steigen nämlich immer weiter an. Den freizügigen Anblick wird es dann aber hoffentlich – wenn überhaupt – vermehrt an der Playa de Palma oder den unzähligen Traum-Buchten der Insel geben.