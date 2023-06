Urlaub auf Mallorca: Heftiger Zoff auf der Insel – schuld sind diese Neulinge

Die einen wollen nur entspannte Tage am Strand verbringen, die anderen zieht es auf die Baleareninsel, um die Nacht zum Tag zu machen. Der Urlaub auf Mallorca bietet wohl für jeden Touristen die ideale Möglichkeit, die Seele baumeln zu lassen und allerhand einzigartige Erinnerungen zu schaffen.

Aber Vorsicht! Jetzt könnten Touristen in ihrem Urlaub auf Mallorca ordentlich zwischen die Fronten geraten! Ein riesiger Zoff sorgt auf der Sonneninsel gerade für richtig dicke Luft.

+++ Urlaub in Italien: Irres Verbot! DAS musst du vor dem nächsten Strand-Besuch wissen +++

Urlaub auf Mallorca: Neues Angebot!

Wer schon mal mitten in der Nacht nach Hause kommen musste, der weiß: Wenn Busse und Bahnen nicht mehr fahren, kann nur noch ein Taxi Abhilfe schaffen. 2009 hat auch die deutsche Taxi-Branche große Konkurrenz durch das US-amerikanische Unternehmen Uber bekommen. Per App können sich Kunden dabei ganz einfach einen Wagen an den Ort ihrer Wahl rufen und müssen nicht mehr länger die Taxiunternehmen der Stadt abtelefonieren. Am Donnerstag (8. Juni) ist Uber jetzt auch auf Mallorca an den Start gegangen.

Doch was viele Touristen freuen dürfte, ist für die Taxifahrer auf der Urlaubsinsel ein Schlag ins Gesicht! Der Präsident des Verbands der Taxifahrer, Biel Moragues, bezeichnet den Uber-Start als „illegal“ und den US-Anbieter als „Spekulanten“, wie jetzt die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Er geht davon aus, dass die normalen Taxis mittels Dumpingpreisen vertrieben werden sollen, damit Uber eines Tages das Monopol hat und an der Preisschraube drehen kann.

Andere News zum Thema:

Aber nicht nur die Taxifahrer seien über die plötzliche Meldung überrascht gewesen. Auch die Regierung habe diesen Schritt nicht kommen sehen. Noch unklar ist, ob Uber genauso wie herkömmliche Taxen operieren darf, sprich Fahrgäste, die am Straßenrand stehen, einsammeln und an den gewünschten Zielort bringen oder ob es beim gesetzlichen Verbot der Balearen-Regierung bleibt, die damit die Taxifahrer vor der Konkurrenz schützen möchte.

Uber auf dem Vormarsch

Sehr zum Unmut der mallorquinischen Taxi-Branche hat der US-Konkurrent aber geplant, mit dem Fahrerstamm auf der Insel zusammenzuarbeiten. Laut dem Unternehmen arbeiten in Spanien bereits 4.000 Taxifahrer mit der Uber-App und verdienen sich damit zusätzlich zu den Fahrten mit ihrer Taxilizenz noch Geld hinzu. Eigene Autos wurden per Fähre nun auch auf die Baleareninsel gebracht, um den Markt weiter auszubauen.

Derzeit können Uber-Fahrer lediglich Kunden mitnehmen, wenn die Fahrt mindestens 30 Minuten vor Antritt gebucht und bezahlt wurde. Nun werde der Verfassungsgerichtshof in Madrid entscheiden, ob von diesem Gesetz künftig abgerückt werden muss. Denn nur damit könnten Touristen, die in ihrem Urlaub auf Mallorca zurück zum Hotel oder Einheimische, die nach Hause wollen, auch jederzeit flexibel per Uber transportiert werden.